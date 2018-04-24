"Tahrip olmuş bir Karabükspor var"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Zaten yeterince kazaya uğramış bir Kardemir Karabükspor var. İnşallah fiziki rahatsızlıklar yaşamadan en az hatayla tamamlayacağımız sezon olsun arzusundayız." dedi.

Karaman, Çamlık Spor Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazasız belasız bu sezonu bitirmek istediklerini söyledi.

Kardemir Karabükspor'un istediği sonuçları alamamış bir takım olduğunu ifade eden Karaman, "Zaten yeterince kazaya uğramış bir Kardemir Karabükspor var. İnşallah fiziki rahatsızlıklar yaşamadan en az hatayla tamamlayacağımız sezon olsun arzusundayız. Uzun zamandır sinir uçları tahrip olmuş bir Kardemir Karabükspor var. Maddi anlamda istediklerine ulaşamamış bir Kardemir Karabükspor futbol takımı. Sezon sonunu kazasız belasız bitirmek hepimizin beklentisi. İnşallah seneye bizi arzu ettiğimiz hedeflere taşıyabilecek kadro yapısı iskeleti mevcut karo içerisinden oluşturabileceğimiz kadar oluşturup, gerekli takviyelerle beraber senenin hazırlığını zaten geldiğimiz andan itibaren yapmaya gayret gösteriyoruz. Göztepe maçı da kendi kendimize gol atacağımız müsabaka olmanın ötesinde verdiğimiz mücadelenin karşılığı iyi bir sonuçla dönmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

Dört haftalık süreç içerisine ligde en az pozisyon veren takım olduklarını, Bursaspor maçında gol pozisyonu olmadığını ancak 4 gol yediklerini aktaran Karaman, şöyle konuştu:

"Bazen düştün mü her şey üstüne üstüne gelir, senin üzerine de düşer. Biz onları kaldırmaya gayret gösteriyoruz tabi ki, bütün bunları yapmaya çalışırken de bu emeği veren, alın terini döken insanların da evlerine mutlu bir haberle, skorla gitme gibi bir beklentileri var. Bu adaleti dağıtım noktası içerisinde biraz daha hassasiyet beklediğimizi de ifade edebilirim. Mevcut kadromuz içerisinde mücadele ediyoruz. İnşallah bu mevcut kadromuz bize sevinç yaşatacaksa bunu hep beraber bekleyip göreceğiz."

GÖZTEPE HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Kırmızı-mavili ekip Süper Lig'in 31. haftasında 28 Nisan Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Karaman yönetiminde yapılan idmanda kondisyon, yarım saha çift kale maç yapıldı.

İdmana sakatlığı bulunan Alex katılmazken, Kage, Traore, Skulason ve Ferhat Görgülü takım ayrı düz koşu yaptı.