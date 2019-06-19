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Tahrikçi Demirtaş’tan İmamoğlu’na destek!

Terör suçundan tutuklanan HDP’nin eski Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden CHP’nin İstanbul adayını desteklediğini açıkladı. Demirtaş, “İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP’yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz” ifadelerini kullandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:52

Terör örgütü PKK ve siyasi uzantıları 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’na verdiği örtülü desteği, yenilenen İstanbul seçimlerinde açıktan dillendirmeye devam ediyor. PKK sözde yöneticileri Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Bese Hozat’ın “İmamoğlu’na oy verin” mesajlarından sonra terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP de 23 Haziran seçiminde İmamoğlu’nun kazanması için çalışmaya devam ediyor. "Terör örgütü yöneticiliği" gibi çeşitli suçlardan tutuklu bulunan HDP eski Başkanı Selahattin Demirtaş da, Edirne’deki cezaevinden CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na desteğini açıkladı. Demirtaş sosyal medya hesabından, 31 Mart öncesinde isim vermeden, “Partimiz HDP'nin aday çıkarmadığı yerlerde, partimizin gösterdiği adaya oy vererek hem bulunduğunuz yerin hem de genelin seçim sonuçlarını bizzat siz belirleyeceksiniz” paylaşımlarıyla örtülü destek verirken, dün sabah yaptığı paylaşımda CHP’nin İstanbul adayına, soyadını kullanarak destek verdi. PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dün sabah Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaya SEGBİS sistemi ile katılmasından hemen önce bu paylaşımda bulunması dikkat çekerken, yapmış olduğu 7 paylaşımda kendisinin hücrede iyi olduğuna da vurgu yaptı.

“Seçimle sınırlı kalmasın” mesajı

Terör örgütü PKK'nın talimatları doğrultusunda siyaseti dizayn etmek isteyen ve terörist başı bebek katili Öcalan için “Onun heykelini dikeceğiz” gibi birçok açıklamaya imza atan Selahattin Demirtaş'a, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun övgüler dizerek, “Sayın Demirtaş'ın siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim” demesinin ardından destek açıklamasında isim vermesi dikkat çekti. Demirtaş, “Her seçimle birlikte, böylesi bir geleceğin önünü açmaya çalışıyoruz. Elbette sırf seçimlerle her şey değişmez. Seçim dışında da, bu doğrultuda yılmadan, sabırla, inatla, cesaretle mücadeleyi sürdürmek gerekir” sözleri ile işbirliğine devam edecekleri mesajını verdi.

Hem tanımıyor hem destek veriyor

Hakkında verilen mahkeme kararına ilişkin, “İktidarın emrindeki yargının verdiği cezayı da tehditlerini de tanımıyorum” ifadeleri ile gündeme gelen Demirtaş, İstanbul seçimlerinin yenilenmesini de tanımadığını, “Zoraki tekrarlanan İstanbul seçimine az kaldı. HDP'nin tavrını Genel Merkezimiz açıkladı zaten, biliyorsunuz. Eminim sahada da gereği yapılıyordur” sözleriyle ortaya koydu.

İmamoğlu şişirilmiş bir balon

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı “Her şey güzel olacak” sloganını “umut tacirliği” olarak nitelendiren Yalçın, “Umut ticareti ve duyguları sömürme çabası FETÖ’nün taktiklerinden. Bize göre, Ekrem İmamoğlu CHP gazıyla şişirilmiş, FETÖ ve HDP rüzgarıyla siyaset atmosferine sürüklenmiş bir balon. İstanbullu daha fazla büyümeden bu balonu 23 Haziran’da söndürür. İstanbul seçmeninin Sayın Yıldırım’a vereceği oylar, birer iğne gibi batar ve bu balonu patlatır” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:52
  1. Edirne
  2. Terör örgütü PKK
  3. 31 Mart yerel seçimleri
  4. CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu
  5. PKK
  6. Murat Karayılan
  7. Cemil Bayık
  8. Bese Hozat
  9. HDP
  10. HDP eski Başkanı Selahattin Demirtaş
  11. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  12. SEGBİS sistemi
  13. bebek katili Öcalan
  14. Selahattin Demirtaş
  15. Ekrem İmamoğlu
  16. İstanbul seçimleri
  17. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
  18. MHP
  19. CHP
  20. FETÖ
  21. Binali Yıldırım

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