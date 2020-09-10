  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tahran'da tüp gaz dolum tesisinde patlama: 1 yaralı
Aktüel

Tahran'da tüp gaz dolum tesisinde patlama: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 23:33:25 -
Tahran'da tüp gaz dolum tesisinde patlama: 1 yaralı

TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'daki bir tüp gaz dolum tesisinde patlama meydana geldi.

Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde başkentin Mecidiye Caddesi'nde bir tüp gaz dolum tesisinde patlama olduğunu söyledi.

Patlamanın meydana geldiği tesiste 11 ve 2 kilogramlık yaklaşık 150 tüp bulunduğunu aktaran Meleki, bunlardan birkaçının patladığını ifade etti.

Çıkan yangın nedeniyle tesiste bulunan bir kişinin yaralandığını dile getiren Meleki, tesisin etrafında bina olmadığı için patlamanın çevreye zarar vermediğini sözlerine ekledi.

Meleki, son haftalarda buna benzer çok patlama olduğuna dikkati çekerek, bu tür işlerle uğraşanlardan, vatandaşların can güvenliklerini düşünmelerini ve tesisleri daha güvenli bölgelere kurmalarını istedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar
Gündem

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni kararlar alındı.
Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı
Dünya

Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı

Tayland'da klozetten çıkan bir buçuk metre uzunluğundaki yılan 18 yaşındaki Siraphop Masukarat isimli genci soktu. Hastaneye kaldırılan genc..
Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!
Siyaset

Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!

Fransa’da bir televizyonda yayınlanan “Türkiye ve Erdoğan” analizi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’nin kaldırdığı her taşında altınd..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı