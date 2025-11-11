  • İSTANBUL
Tahmin bile edemeyeceksiniz! Sucuğun içinden çıkan şey, ağızları bir karış açık bıraktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir vatandaşın aldığı sucuğun içinden çıkan cisim görenleri hayrete düşürdü. Pişirmek için kestiği sucuğun içinden elektrik kablosuna benzeyen uzun bir madde çıkınca vatandaş o anları kameraya aldı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, “Bu kadar da olmaz” tepkileriyle binlerce yorum aldı.

Bir vatandaşın satın aldığı sucuk içerisinden beklenmedik ve tehlikeli bir cisim çıktı. Pişirilmek üzere hazırlanan sucuğun içinde elektrik kablosuna benzer uzun bir cismin görülmesi, hem gıda güvenliği hem de hijyen konusunda ciddi endişelere yol açtı.
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden tüketici, yaşadığı şaşkınlığı ve tepkisini "Bu kadar da olmaz" sözleriyle sosyal medyada dile getirdi.

 

