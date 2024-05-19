Tahliyesi tüm Türkiye'yi şok etmişti! "Rezaletler kraliçesi"ne şok yolda mı? Hukukçular bu duruma ne diyor acaba?

Sözde sosyal medya fenomeni teşhirci Nihal Candan, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek 5,5 ay sonra tahliye edilince, toplumda, zayıflama yoluyla cezaevinden çıkmanın mümkün olup olmadığına dair tartışmalar başladı. Candan'ın durumu, hukuk ve sağlık sistemi hakkında ciddi soruları gündeme getirdi. Hasta olduğu iddia edilen Candan'ın, serbest bırakıldıktan sonraki hayatından bazı örnekler veren Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel ise "Hasta bir insanın bu kadar rahat tavırlar içinde olması garip değil mi? Bu durum Dilan Polat gibiler için de örnek teşkil edebilir! Polat da açlık grevine girerse ne olacak? Ve diyelim ki, Nihal Candan sağlığına kavuşup tekrar kilo alırsa cezaevine dönecek mi?" diye sordu. Tezel, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

"Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan fenomen 'Candan Kardeşler'den Nihal Candan, 37 kiloya kadar düşünce serbest kaldı.

Birçok insanı dolandıran, kara para aklayıp devleti zarara sokan Nihal Candan'ın sadece 5,5 ay hapis yatması "Bir insan zayıflayınca cezaevinden çıkabiliyor mu?" sorusunu akıllara getirdi, konu toplumda tartışma yarattı.

Nihal Candan 'anoreksiya'ya yakalandığı ve ölüm tehlikesi kabul edilen 37 kiloya kadar düştüğü için yasalar gereği tahliye edildi.

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Candan içeri girmeden önce zayıf bedendi. Böyle bir durumda bir tutuklunun açlık grevine girmesine izin verilmeli mi?

ÖNCE KUAFÖRE GİTTİ

Öte yandan açlık grevine girmek kişisel bir hak! Ülkemizde bu protesto şeklini tercih eden, hatta hayatını kaybeden siyasi tutuklular oldu.

Candan'ın 'anoreksiya nevroza' gibi ciddi bir hastalığa yakalandığı söylendi.

Lakin kilo verip serbest kalmak da garip bir durum. Normalde 37 kiloya düşen birinin başta böbrekleri olmak üzere bazı organları zarar görebilir!

Gerçekten tartışmalı bir durum.

Candan cezaevinden çıktığı gibi ilk ne yaptı? Önce kuaföre gitti sonra da TV kanallarına röportajlar verdi.

DİLAN DA GREV YAPARSA?

Hatta Candan'ın dudak dolgusu yaptırdığı da iddia ediliyor.

Normalde açlık grevinden çıkan birinin ciddi bir tedaviden geçmesi gerekmiyor mu?

Hasta bir insanın bu kadar rahat tavırlar içinde olması garip değil mi?

Bu durum Dilan Polat gibiler için de örnek teşkil edebilir! Polat da açlık grevine girerse ne olacak?

Ve diyelim ki, Nihal Candan sağlığına kavuşup tekrar kilo alırsa cezaevine dönecek mi?

Hukukçular bu duruma ne diyor acaba?"