Tahliye, kâr satışı getirdi

FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine yardım ettiği, casusluk yaptığı için 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson’un cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasının ardından dolarda yükselişler gözlendi. Ankara-Washington hattında ipleri geren davada Brunson’ın tahliyesinin önceden fiyatlanması, kararın hemen akabinde kâr satışlarının gelmesine neden oldu. Bir ara 5,98 liraya çıkan kur, satışların karşılanması ile 5,92 lira seviyesine geriledi.

Borsa hareketli

Borsa İstanbul›da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,02 değer kazancıyla 96.657,42 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.909,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Gözler Atilla davasında

Tartışmalara neden olan mahkeme karar sonrasında piyasalar, Hakan Atilla davasına dikkat kesildi. Brunson’ın tahliye kararının fiyatlandığına işaret eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Bu konu geride kaldı ama Atilla’nın durumunun ne olacağı, İran’a ambargo sorununda tarafların ne gibi adımlar atılacağı merak ediliyor. Olumlu haberler kuru aşağı çeker. Olumsuz kararlar ise yukarı yönlü oynamalara neden olur, dolar 6,10 liraya dayanır” dedi.

Doların yönünü ekonomi tayin edecek

Piyasaların odaklandığı temel konuları ekonomik planlar ve hedefler olarak açıklayan Yıldırımtürk, şöyle devam etti:

“Yatırımcılar, Orta Vadeli Program’ın (OVP) ve ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nın etkiler ile daha yakından ilgileniyor. Burada programların etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Ki bu, ekonomide güvenin artarak devam etmesi adına büyük önem taşıyor. Yine KDV iadeleri sorunu yakından takip ediliyor. İade alamayan firmaların konkordato ilanlarının ekonomiye vereceği yön soru işareti.”

Yıldırımtürk, altının rotasını doların belirleyeceğini kaydetti. Yıldırımtürk, gram altının 225-250 lira bandında yoluna devam edeceği öngörüsünü paylaştı.