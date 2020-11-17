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Gündem Tahir Elçi davasında aile avukatlarının reddi hakim talebi kabul edilmedi
Gündem

Tahir Elçi davasında aile avukatlarının reddi hakim talebi kabul edilmedi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısında eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin 3'ü polis memuru 4 sanığın yargılandığı davada üst mahkeme, avukatların reddi hakim talebini reddetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:52:00 -
Tahir Elçi davasında aile avukatlarının reddi hakim talebi kabul edilmedi

21 Ekim'de 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada Elçi ailesinin avukatlarının reddi hakim talebi, 11. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlandı. Dosyayı inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma esnasında müşteki avukatlarının taleplerinin 10. Ağır Ceza Mahkemesince ayrıntılı ve kanuni dayanakları gösterilecek şekilde ayrı ayrı reddedildiğini bildirdi.

Kararın gerekçesinde şunlara yer verildi: "Müşteki vekillerinin taleplerinin yerinde görülmeyerek reddedilmesinin hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebep sayılmayacağı anlaşılmaktadır. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkeme heyetinin tarafsızlığını şüpheye düşürecek herhangi bir sebep mevcut olmadığından talebin reddine karar verilmiştir."

İddianamede yakalama kararı bulunan terörist Uğur Yakışır hakkında ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak’, 2 polis memurunu kasten öldürmek suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Elçi'yi ‘olası kastla öldürmek’ten 20 yıldan 25 yıla kadar, polis memuru S.T'yi ‘öldürmeye teşebbüs’ten 20 yıla kadar hapis, polis memurları M.S, F.T. ve S.T. hakkında da ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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