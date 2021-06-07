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Kadın - Aile Tahinli kurabiye nasıl yapılır? Tam ölçülü tahinli kurabiye
Kadın - Aile

Tahinli kurabiye nasıl yapılır? Tam ölçülü tahinli kurabiye

Tahinli kurabiye tarifi | Çayın yanına ağızda dağılan bir kurabiye tarifi arıyorsanız mutlaka tahinli kurabiyeyi denemelisiniz. Tahinli kurabiye için hangi malzemeler gerekli? Denenmiş kurabiye tarifi

Yeniakit Publisher
2021-06-07 00:25:00 -
Tahinli kurabiye nasıl yapılır? Tam ölçülü tahinli kurabiye

Tahinli kurabiye yapılışı | Hem çayın hem de kahvenin yanına bir hayli yakışan tahinli kurabiye tarifi için kağıt ve kaleminizi hazırlayın…

Tam ölçülü tahinli kurabiye

Malzemeler:

  • 1 su bardağı tahin
  • 1 su bardağı şeker
  • 200 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 adet yumurta (Akı üzeri için)
  • 1 paket vanilin
  • 3,5 su bardağı un

Üzeri için:

  • Yumurta akı
  • Ceviz

Tahinli kurabiye nasıl yapılır?

Tahin, şeker, tereyağı, yumurta sarısı ve vanilini bir yoğurma kabının içine alın.

Unu azar azar ilave edin. Malzemenize göre unu azaltabilir ya da artırabilirsiniz.

Elinizle sıktığınızda şekil alacak kıvamda bir hamur hazırlamanız gerekiyor.

Hamurdan parçalar koparıp şekil verin.

Hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Kurabiyelerinizin üzerine yumurta akı sürüp, ceviz serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyelerin üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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