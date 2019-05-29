0553 313 94 23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off

- Fenerbahçe Beko: 92 - Türk Telekom: 59- Sarı-lacivertli ekip, çeyrek final serisinde 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi

29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:44
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off


Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 4, Melih Mahmutoğlu 5, Guduric 16, Kalinic 22, Melli 4, Ahmet Düverioğlu 8, Sinan Güler 15, Sloukas 13, Egehan Arna 5, Barış Hersek, Efe Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı

Türk Telekom: Campbell 12, Redding 6, Landesberg 8, Gabriel, Stimac 14, Metin Türen, Yunus Emre Sonsırma 5, Ender Arslan 8, Kaya Peker 4, Nusret Yıldırım, Polat Kaya 2

1. Periyot: 22-17

Devre: 46-31

3. Periyot: 63-44

Beş faulle çıkan: 35.14 Redding (Türk Telekom), 37.17 Melli (Fenerbahçe Beko)


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Türk Telekom'u 92-59 yenerek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertli ekip, play-off yarı final serisinde TOFAŞ'ın rakibi oldu.

Karşılaşmaya pota altından Stimac'la sayılar üreterek başlayan Türk Telekom karşısında Kalinic'le arka arkaya üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 6. dakikada farkı 7 sayıya (15-8) çıkardı. Potasını iyi savunan ve Ankara temsilcisini dış atışlara zorlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Fenebahçe Beko, hücumlardan boş dönen Türk Telekom karşısında Sloukas ile Sinan Güler'in üç sayılık basketleriyle 17. dakikada farkı 15 sayıya taşıdı: 40-25. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 46-31 üstün gitti.

İkinci yarıda Stimac'la pota altından sayılar üreten Türk Telekom'a Melih Mahmutoğlu ile Sloukas'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle karşılık veren Fenerbahçe Beko, farkı açtı ve son çeyreğe 63-44 galip durumda girdi.

Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve 33. dakikada farkı 27 sayıya (73-46) çıkartan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 92-59 kazandı.


- Son çeyrekte gerginlik


Son çeyrekte Kalinic'in kenara geldiği sırada taraftarın alkış tutması sonrası yaptığı harekete, Türk Telekomlu oyuncular tepki gösterdi.

Türk Telekom forması giyen Redding ve Yunus Emre Sonsırma'nın kenarda oturan Kalinic'in üzerine yürümesi üzerine, iki takım oyuncuları Fenerbahçe Beko kenar yönetiminin önünde tartışma yaşadı.

Tartışma sırasında sarı-lacivertli taraftarların sahaya yabancı madde atması üzerine uyarı anonsu yapıldı.


- Metin Aşık unutulmadı


Dün vefat eden eski Fenerbahçe Kulübü başkanlarından Metin Aşık, unutulmadı.

Karşılaşma öncesi, 1989-1993 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yapan Metin Aşık'ın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:44
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe Beko
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. Türk Telekom

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tayland'da iki yeni dinozor türü keşfedildi
    1. Tayland'da iki yeni dinozor türü..
    2. Kaymakcı ve Berger "AB-Türkiye Medya..
    3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    4. Migros Yönetim Kurulu Başkanlığı'na..
    5. Yenikapı'da 300 bin kişiyle teravih..
    6. ABD Dışişleri Bakanlığından Serkan..
    7. BM tutuklu Katalanların serbest..
    8. Tahincioğlu Basketbol Play-Off Çeyrek..
    9. Devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
    10. Türkiye-Yunanistan maçına doğru
    11. Pençe Harekatı şehitleri Yüksekova’da..
    12. "Turistik Doğu Ekspresi" ilk seferine..
    13. Pedofili skandallarının ardından..
    14. "Uyum Mahalle Buluşmaları"
    15. Poroşenko’nun vatandaşlıktan çıkardığı..
    16. Denizlispor Kerem Can Akyüz ile..
    17. İstanbul Ülkü Ocakları "Fetih Şöleni"..
    18. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:
    19. Rifat Hisarcıklıoğlu: “Kayseri, tüm..
    20. "23 Haziran'da sandıklardan hizmet..
    21. Erdoğan: "25 ilçemiz, Binali Yıldırım..
    22. Altun'dan şehitler için taziye mesajı
    23. Nevşehir’de bağ evinde bir kişi ölü..
    24. Erdoğan: "3 katlı İstanbul Tünelinin..
    25. Erdoğan: "İstanbul'a baktığında sadece..
    26. Erdoğan: "Daha 2 ay önce, cuma namazı..
    27. İstanbul’un Fethi’nin 566. yılı..
    28. Vali Akbıyık sağlık çalışanları ile..
    29. Türk Kızılay'dan Suriyelilere iftar
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a..
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Proje Ekrem’in beygir sevdası
    Proje Ekrem’in beygir sevdası
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    Süleyman Soylu'dan rezil olan Elçin Sangu’ya cevap
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor