0553 313 94 23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off

- Banvit: 77- Anadolu Efes: 87- Anadolu Efes, seriyi 2-0 kazanarak yarı finalist oldu

25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:23
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off


Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Ali Şakacı

Banvit: Perez 19, İsmail Cem Ulusoy 3, Tolga Geçim 18, Morgan 14, Rıdvan Öncel, Metehan Akyel 7, Şehmus Hazer 2, Shelton 6, Ragıp Berke Atar 8

Anadolu Efes: Larkin 18, Beaubois 18, Yiğitcan Saybir 3, Doğuş Balbay 3, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 5, Moerman 7, Dunston 18, Simon 15

1. Periyot: 20-26

Devre: 41-38

3. Periyot: 53-66


BALIKESİR (AA) -Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit'i 87-77 yenerek seriyi 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Beaubois, Larkin, Simon ve Moerman ile bulduğu sayılarla 4. dakikayı 12-8 önde geçti. Banvit'in dış atışlarına, Beabuois ile Dunston ikilisinin boyalı alandan bulduğu sayılarla karşılık veren lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 26-20 önde geçti.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan konuk ekip, Doğuş Balbay ve Sertaç Şanlı'nın skorer oyunuyla 12. dakikada farkı çift hanelere (34-22) çıkardı. Rakibinin etkili oyununa savunmada sertlikle karşılık veren Banvit, Perez, Şehmuz Hazer ve İsmail Cem Ulusoy ile sayılar bularak 13-0'lık seriyle skoru 17. dakikada 35-34 lehine çevirdi. Kalan dakikalarda iyi oyunu sürdüren ev sahibi ekip, devreyi 41-38 üstün kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Simon, Larkin ve Beaubois ile set hücumlarında etkili olan Anadolu Efes, 25. dakikayı 49-47 önde geçti. Kalan dakikalarda Simon ve Larkin'in bireysel performanslarıyla oyuna hakim olan Anadolu Efes, farkı tekrar çift hanelere çıkararak, final periyoduna 66-53 önde girdi.

Son çeyrekte Sertaç Şanlı, Larkin ve Yiğitcan Saybir'in basketleriyle üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, 34. dakikayı 73-59 galip durumda geçti. Kalan bölümde rahat bir oyun ortaya koyan konuk ekip, maçtan 87-77 galip ayrıldı.

Seride durumu 2-0'a getiren Anadolu Efes, yarı finale yükseldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:23
  1. Anadolu Efes
  2. Balıkesir
  3. Bandırma
  4. Banvit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Dışişleri Bakanı Bağdat’ta
    1. İran Dışişleri Bakanı Bağdat’ta
    2. Galatasaray kafilesi üstü açık..
    3. MHP çalışmalara başladı! Bahçeli'den..
    4. Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? | Kiraz..
    5. Çorum Valiliği’nden hobi bahçeleri..
    6. Peygamberimizin Kadir Gecesi'nde..
    7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    8. Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor
    9. Rusya, yeni nükleer buzkıran gemisi..
    10. Alman siyasetçilerden AP seçimleri..
    11. Denize giren Alman turist boğularak..
    12. Şehit oğlunu üniformasını giyerek..
    13. Başıboş köpekler 18 keçiyi telef etti
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'nin..
    15. Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken..
    17. Gençlerden Avrupa Parlamentosu önünde..
    18. Basketbolda maçın ardından
    19. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl..
    21. TESK Genel Başkanı'ndan zam yorumu:..
    22. Ağrı’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
    23. İşçileri taşıyan midibüs kazasında..
    24. Termik santralin kömür bandında yangın
    25. Üniversite kampüsünde atlarla yarıştılar
    26. İşçileri taşıyan servis midibüsü..
    27. İzmit’te inşaatlar kontrol altında..
    28. "Oğlumun yokluğuna hala alışamadım"
    29. Paris'te Ara Güler anlatıldı
    30. Yüksekova’da başıboş köpekler 18..
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı