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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off

- Gaziantep Basketbol: 79 - Galatasaray Doğa Sigorta: 69 - Gaziantep ekibi, çeyrek final serisinde 1-1 eşitliği yakaladı

25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:45
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off


Salon: Şahinbey Karataş

Hakemler: Aytuğ Ekti, Semih Vural, Can Mavisu

Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 13, Vasiliauskas 11, Jelovac 14, Jekiri 12, McKissic 19, Orhan Haciyeva, Murat Göktaş, Batuhan Dikmen, Berisha, Yunus Çankaya, Kadir Bayram 2, Doğan Şenli 8

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 4, Harrison 20, Hayes 15, Auguste 12, Göksenin Köksal 5, Arapovic 1, Can Korkmaz 5, Ege Arar 4, Erol Can Çinko 3

1. Periyot: 21-22

Devre: 47-44

3. Periyot: 65-61

Beş faulle çıkanlar: 39.15 Can Uğur Öğüt, 39.45 McKissic (Gaziantep Basketbol)


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 79-69 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

İki galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı seride yarı finale yükselecek takım, 28 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak üçüncü maçta belli olacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı 79-61 kazanmıştı.

Maça etkili başlayan konuk takım, ilk periyodun hemen başında 7-2 öne geçti. Kısa sürede toparlanan Gaziantep temsilcisi, karşılaşmanın ilk 5 dakikası geride kalırken skora 9-9'luk dengeyi getirdi. Çekişmeli geçen bu periyodu Galatasaray takımı 22-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte karşılaşma başa baş devam etti. McKissic'in başarılı dış atışlarıyla üstünlüğü yakalayan Gaziantep Basketbol, devreyi 47-44 üstün kapattı.

Oyunun kontrolünü 3. periyotta da elinde tutan Gaziantep Basketbol, karşılaşmanın son çeyreğine 65-61 galip durumda girdi.

Dördüncü çeyrekte iyi savunma yapmaya devam eden Gaziantep Basketbol, son 5 dakikaya 72-64 önde girdi. Üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, sahadan 79-69 galip ayrıldı.

Galatasaray adına 20 sayı üreten ve maçın en skorer ismi olan Harrison'ın çabası yenilgiyi önleyemezken, Gaziantep Basketbol'da McKissic 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.


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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:45
  1. Basketbol
  2. Galatasaray Doğa Sigorta
  3. Gaziantep Basketbol
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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