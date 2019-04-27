



Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Sinan İşgüder

TOFAŞ: Barış Ermiş 5, Mejia 16, Muhaymin Mustafa 7, Weems 24, Kadji 24, Trice 8, Berkan Durmaz 3, Yiğit Arslan, Muhsin Yaşar

Bahçeşehir Koleji: Rautins 12, White 21, Babb 10, Colom 7, Slaughter 14, Emir Preldzic 13, Can Altıntığ 4, Hadi Özdemir 4, Cevat Alper Özcan, Hakan Yapar

1. Periyot: 22-25

Devre: 40-44

3. Periyot: 70-66

5 faulle çıkan: 39.47 Barış Ermiş (TOFAŞ)





BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 87-85 yendi.

Karşılaşmaya Rautins, Slaughter ve White'nın sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayarak başlayan Bahçeşehir Koleji'ne, Kadji, Weems ve Muhaymin Mustafa üçlüsünün basketleriyle 9-0'lık seri yaparak karşılık veren TOFAŞ, 5. dakikayı 9-8 önde geçti. İki takımının birbirine üstünlük kurma mücadelesinin yaşandığı kalan dakikalarda, hücum ribauntlarından bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü elinde tutmayı başaran Bahçeşehir Koleji ilk çeyreği 25-22 önde bitirdi.

İkinci periyotta White'nın sayı ve asistleriyle skor üreten konuk ekip, 14. dakikada 29-25 üstünlük kurdu. Kadji'nin bireysel performansıyla oyunda kalan TOFAŞ, 16. dakikada skoru 30-29 lehine çevirse de ribaunt üstünlüğünü iyi değerlendiren Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 44-40 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, Colom ve Rautins'in sayılarıyla 22. dakikada farkı 7 sayıya (42-49) çıkardı. Başantrenör Orhun Ene'nin aldığı molayla beraber farklı bir oyun yapısına dönen TOFAŞ, baskılı ve sert savunma oyunlarıyla etkili oldu. Bursa ekibi, Weems ile Mejia ikilisinin set hücumlarıyla skor üreterek 24. dakikada durumu tekrar eşitledi: 51-51. Slaughter ve Babb ile sayılar bulan Bahçeşehir Koleji, 27. dakikayı 60-57 üstün geçti. Bu dakikadan itibaren seyirci desteğini arkasına alan TOFAŞ, rakibine 11-0'lık seriyle karşılık verince 29. dakika ev sahibi ekibin 68-60 üstünlüğüyle geçildi. İyi oyununu sürdüren Bursa temsilcisi, final periyoduna 70-66 üstün girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta, Slaughter ve Emir Preldzic ikilisiyle 7-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 33. dakikada 75-74 öne geçti. Bu dakikadan itibaren iki takımın üstünlük kurma mücadelesine sahne olan maçın son 13 saniyesine TOFAŞ'ın 84-83 üstünlüğüyle girildi. Bu dakikada yapılan faulun ardından iki serbest atışı kazanıp bunları değerlendiren Colom, takımını skorda 85-84 öne geçirdi. TOFAŞ hücumunda topu alan Trice, potaya giderek 11 saniye kala TOFAŞ'ı 86-85 üstün duruma taşıdı. Ev sahibi ekip, Trice ile serbest atıştan 1 sayı daha bulurken, son hücumu Bahçeşehir Koleji değerlendiremeyince TOFAŞ maçtan 87-85 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 24'er sayı üreten Weems ve Kadji galibiyette önemli rol oynadı. Bahçeşehir Koleji'nde ise White 21 sayı kaydetti.