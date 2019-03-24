



Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Hayes 47, Gibson, Eldridge 16, Berkay Candan 12, Deniz Kılıçlı 12, Arda Erdoğan, Merthan Mutlu, Kerem Özkan 1, Tiby 15, Tankeu

Bahçeşehir Koleji: Colom 25, Rautins 30, Babb 2, White 20, Slaughter 13, Can Altıntığ 5, Emir Preldzic 3, Hakan Yapar 8

1. Periyot: 23-23

Devre: 40-50

3. Periyot: 64-67

Normal süre: 86-86

1. Uzatma periyodu: 94-94

Beş faulle çıkan: 35.00 Kerem Özkan (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol)





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Bahçeşehir Koleji, iki kez uzatmaya giden maçta deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 106-103 yendi.

Konuk ekip, bu sonuçla 11. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekip ise 15. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, 5. dakikayı 18-4 önde geçti. Eldridge, Hayes ve Deniz Kılıçlı'nın arka arkaya bulduğu basketlerle oyunda dengeyi sağlayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 9. dakikada eşitliği yakaladı: 19-19. Periyodun son anları karşılıklı basketlere sahne olurken birinci çeyrek, 23-23 beraberlikle tamamlandı.

İkinci periyoda Hakan Yapar ve Rautins'in sayılarıyla iyi bir başlangıç yapan Bahçeşehir Koleji, 13. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 25-35. Deniz Kılıçlı'nın basketleriyle oyuna tutunmaya çalışan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında hücumda temposunu düşürmeyen ve pota altını etkili kullanan konuk ekip, 17. dakikayı 14 sayı farkla (48-34) üstün geçti. Ev sahibi takım Tiby'nin üç sayılık basketleriyle farkı azaltmaya çalışsa da Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 50-40 önde girdi.

İkinci yarıya üç sayı çizgisinin gerisinden kaydedilen basketlerle başlayan Bahçeşehir Koleji, 23. dakikada farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 40-58. Hücumda ritmini kaybeden konuk ekip karşısında Hayes'in skor katkısıyla toparlanan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, çeyreğin bitimine 1 dakika kala farkı 6 sayıya indirdi: 60-66. Bahçeşehir Koleji, son bölümde üst üste top kayıpları yapsa da 4. periyoda 67-64 üstün gitti.

Son çeyrek yüksek tempoda başladı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Hayes'in peş peşe attığı üç sayılık basketlerle 32. dakikada öne geçti: 70-69. Skor üstünlüğü, periyot boyunca sık sık el değiştirdi. Tiby ile pota altında skor üreten ev sahibi takıma Colom ve Rautins'in sayılarıyla karşılık veren Bahçeşehir Koleji, son 2 dakika 21 saniyeye 84-81 önde girdi. Konuk ekip, faul hakkını dolduran rakibi karşısında bitime 39 saniye kala serbest atış çizgisinde Slaughter'la isabet sağlayamadı. Sonraki hücumda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Hayes'in üç sayılık basketiyle bitime 30 saniye kala maça dengeyi getirdi: 86-86. İki takım da kalan sürede skor üretemedi ve mücadelenin normal süresi 86-86 sonuçlandı.

Mücadelenin birinci uzatma periyoduna ev sahibi takım, etkili bir oyun ortaya koyan Hayes'in dış atış isabetiyle başladı: 89-86. Boyalı alanda Colom ve White'la sayılar bulan Bahçeşehir Koleji, 43. dakikayı 93-91 önde geçti. Konuk ekip, kolay top kayıpları yapan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında son 1 dakikaya 94-91 üstün girdi. Maçta yüksek bir performans gösteren Hayes'in üç sayılık basketiyle ev sahibi takım, bitime 51 saniye kala yeniden mücadeleye dengeyi getirdi: 94-94. Hayes, son bölümde yaptığı atışta isabet bulamadı ve ilk uzatma periyodu da 94-94 bitti.

İkinci uzatma periyoduna White'ın peş peşe bulduğu basketlerle başlayan Bahçeşehir Koleji, 48. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 94-100. Temponun düştüğü dakikalarda Hayes ve Berkay Candan ile dış atış isabeti kaydeden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, bitime 19 saniye kala farkı 3 sayıya indirdi: 101-104. Kalan sürede skor üstünlüğünü koruyan konuk ekip, oldukça çekişmeli geçen maçı 106-103 kazandı.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol forması giyen Kenneth Hayes, 47 sayıyla maçın en skoreri olurken çabası mağlubiyeti engelleyemedi.

Bahçeşehir Koleji'nde ise Andy Rautins 30, Quino Colom ise 25 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Öte yandan, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Başantrenörü Serhat Şehit, ikinci teknik faulünü aldığı için maçın 26. dakikasında diskalifiye edildi.