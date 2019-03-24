Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Gaziantep Basketbol: 65 - Anadolu Efes: 66

Salon: Şahinbey Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 2, Murat Göktaş, Vasiliauskas 12, Jelovac 7, Jekiri 18, Tomas 15, McKissic 10, Can Uğur Öğüt 1 Anadolu Efes: Larkin 8, Beaubois 10, Yiğitcan Saybir 5, Doğuş Balbay 3, Sertaç Şanlı 11, Moerman 14 , Ahmet Buğrahan Tuncer, Dunston 6, Simon 9 1. Periyot: 15-15 Devre: 25-39 3. Periyot: 43-57

GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 66-65 yendi. Mücadeleye hücumda etkili bir başlangıç yapan konuk ekip, periyodun 5. dakikasını 7-4 önde tamamladı. Jekiri ile pota altında sayı üreten Gaziantep Basketbol, periyodun bitiminde beraberliği sağladı: 15-15. İkinci çeyreğin ilk 5 dakikası karşılıklı basketlerle (22-20) geçti. Periyodun kalan kısmında etkinliğini arttıran Anadolu Efes, soyunma odasına 14 sayı farkla (25-39) önde girdi. İkinci yarı çekişmeli başlasa da farkı koruyan konuk takım, 3. periyodu da 57-43 önde geçti. Son periyotta savunmada ve hücumda etkili oyun sergileyen ev sahibi takım, 36. dakika içinde farkı bir sayıya kadar (60-61) indirmeyi başardı. Son saniyeye kadar çekişmenin devam ettiği maçın son dakikasına Anadolu Efes, 66-65 önde girdi. Bitime 3 saniye kala Jekiri ile 2 faul atışından yararlanamayan Gaziantep Basketbol, süre biterken Tomas'ın kullandığı atıştan yararlanamadı ve Anadolu Efes karşılaşmada 66-65 galip ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.