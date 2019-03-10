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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 69 - Gaziantep Basketbol: 93

10 Mart 2019 Pazar 17:25
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Keseratar, Fatih Arslanoğlu, Serhat Büker

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Gibson 8, Hayes 23, Eldridge 5, Tiby 5, Mükremin Deniz Kılıçlı 13, Berkay Candan 8, Merthan Mutlu, Kerem Özkan 2, Tankeu 2, Arda Erdoğan, Yiğit Can Vardal 3, Uğur Hortum

Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 2, Can Uğur Öğüt 12, Vasılıauskas 7, Jekiri 12, Tomas 17, Murat Göktaş, Yunus Çankaya, Kissic 13, Jelovac 26, Kadir Bayram 4, Batuhan Dikmen,

1. Periyot: 14-22

Devre: 33-50

3. Periyot: 57-68


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Gaziantep Basketbol deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 93-69 yendi.

İstanbul ekibi bu sonuçla ligde 13. yenilgisini aldı. Gaziantep temsilcisi ise 12. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya iki ekip de boyalı alandan kolay sayılar bularak başladı. Hücumda ritmini arttıran Gaziantep Basketbol, Jelovac'ın sayılarıyla ilk çeyreği 22-14 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Hayes ile arka arkaya sayılar üreten Arel Üniversite Büyükçekmece Basketbol karşısında Tomas ve Can Uğur Öğüt ile dış atışlardan basketler bulan Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 50-33 önde gitti.

İkinci yarıda Jelovac'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla üçüncü çeyreği 68-57 önde tamamlayan Gaziantep Basketbol, son çeyrekte farkı açtı ve sahadan 93-69 galip ayrıldı.



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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:25
  1. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
  2. Basketbol
  3. Gaziantep Basketbol
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