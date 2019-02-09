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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Gaziantep Basketbol: 83 - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 58

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:44
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Halit Can Cihan, Sinem Tetik

Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 3, Vasiliauskas 3, Jekiri 17, Orhan Haciyeva 9, Tomas 5, Greene 4, Mehmet Göktaş 9, Batuhan Dikmen, Berisha 4, Yunus Çankaya 5, Kadir Bayram 4, McKissic 20

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Burak Eşlik 4, Şafak Edge 7, Tevfik Akdamar 2, Etou 9, Edogi 16, Kerem Bulat 2, Mehmet Meriç 2, Hüseyin Çevirgen, Alp Karahan 11, Bora Hun Paçun 5

1. Periyot: 21-10

Devre: 45-23

3. Periyot: 63-38


GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18. hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol, sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 83-58 yendi.

Maça hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, ilk 5 dakikayı 10-4 önde geçti. Jekiri, Orhan Haciyeva ve McKissic ile sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-10 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte farkı artıran Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 45-23 üstün gitti.

Üçüncü periyotta rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen, Jekiri ve McKissic ile skor üreten ev sahibi ekip, final çeyreğine 63-38 önde girdi.

Son periyot karşılıklı sayılara sahne olurken, farklı üstünlüğünü sürdüren Gaziantep Basketbol, müsabakadan 83-58 galip ayrıldı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 17:44
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  2. Basketbol
  3. Gaziantep Basketbol
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