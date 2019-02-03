Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 73 - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 69

Salon: Sakarya

Hakemler: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Ali Şakacı

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Etou 13, Edogi 12, Şafak Edge 9, Burak Eşlik 18, Alp Karahan 6, Wilbekin 1, Mehmet Meriç, Tevfik Akdamar, Bora Hun Paçun 14 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Gibson 7, Willams 9, Tiby 11, Eldridge 16, Hayes 16, Merthan Mutlu, Mükremin Deniz Kılıçlı, Berkay Candan 8, Kerem Özkan 2 1. Periyot: 22-19 Devre: 38-36

3. Periyot: 52-51



SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 73-69 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada ev sahibi ekip, 3. dakikayı 9-6 önde geçti. Hayes, Tiby, Williams ve Eldridge'nin sayılarına Burak Eşlik, Etou ve Alp Karahan'ın basketleriyle cevap veren Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, ilk çeyreği 22-19 önde kapadı. İkinci periyoda Hayes, Kerem Özkan ve Tiby'nin basketleriyle başlayan konuk ekip, 12. dakikada öne geçti: 25-22. Çekişmeli geçen ikinci çeyrekte Hayis, Eldridge, Williams ve Berkay Candan'ın basketlerine karşı Burak Eşlik, Şafak Edge, Bora Hun Paçun, Edogi ve Etou'nun elinden sayılar bulan ev sahibi ekip, soyunma odasına 38-36 üstün gitti. İkinci yarının başında Etou ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 23. dakikada farkı 7 sayıya (43-36) çıkardı. Hayes, Tiby, Berkay Candan ile sayılar bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 26. dakikada öne geçti: 44-43. Karşılıklı basketlerin atıldığı üçüncü çeyreği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol 52-51 önde kapadı. Son çeyrekte rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşmanın 36. dakikasında Eldridge'nin elinden bulduğu basketle farkı 7 sayıya (68-61) çıkardı. Şafak Edge'den 6 ve Bora Hun Paçun'dan 2 sayı bulan ev sahibi ekip 38. dakikada öne geçti: 69-68. Kalan sürede rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, parkeden 73-69 galip ayrıldı. Öte yandan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz, maçın 2. dakikasında itiraz nedeniyle üst üste iki kez teknik faul alarak diskalifiye edildi.

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