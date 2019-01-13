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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji: 103 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86

13 Ocak 2019 Pazar 17:33
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

Bahçeşehir Koleji: Harris 26, Yiğitcan Turna 7, Rautins 17, Hadi Özdemir, Slaughter 6, Can Altıntığ 15, White 19, Preldzic 13, Cevat Alper Özcan

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Yağmur 12, Holloway 26, Bekir Sabri Karlı, Babic 10, Semih Erden 20, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir, Ramazan Tekin 2, Sabahattin Can Göndür, Minchev 16

1. Periyot: 22-14

Devre: 51-35

3. Periyot: 69-56

Beş faulle çıkan: 38.31 Sabahattin Can Göndür (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15. hafta karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 103-86 yendi.

Bu sonuçla, ev sahibi takım 7. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 12. kez mağlup oldu.

Maça Rautins ve Slaughter'in basketleriyle iyi bir başlangıç yapan Bahçeşehir Koleji, 2. dakikayı 8-0 üstün bitirdi. Daha sonra toparlanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 12-2'lik seri yakaladı ve 7. dakikada öne geçti: 10-12. Çeyreğin son bölümünde uzun oyuncularıyla boyalı alandan ve üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan ev sahibi ekip, birinci periyodu 22-14 önde kapattı.

İkinci çeyreğin başlarında White ile etkili olan Bahçeşehir Koleji, 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 29-17. Top kayıpları yapan ve potasında kolay sayılar gören İstanbul Büyükşehir Belediyespor, çeyreğin ortalarında oyun temposunu kaybetti. Dış atışlardan ve hızlı hücumlardan skor üretmeye devam eden ev sahibi takım, ilk yarının bitimine 45 saniye kala farkı 19 sayıya kadar çıkardı: 51-32. Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 51-35 önde girdi.

İkinci yarı düşük tempoda başladı. Yiğitcan Turna ve Harris'in basketleriyle rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, 25. dakikayı 63-50 önde tamamladı. Ev sahibi takım, son çeyreğe de 69-56 üstün gitti.

Dördüncü periyoda White, Can Altıntığ ve Emir Preldzic'in basketleriyle giren Bahçeşehir Koleji, 36. dakikada farkı 20 sayıya yükseltti: 89-69. Oyundan düşen İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında kalan sürede farkı koruyan ev sahibi takım, maçı da 103-86 kazandı.

Öte yandan, karşılaşmaya ilk 5'te başlaması beklenen Bahçeşehir Koleji forması giyen Quino Colom, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı ve mücadelede süre alamadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 17:33
  1. Bahçeşehir koleji
  2. Basketbol
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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