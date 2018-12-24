



Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu, Özge Şentürk

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 15, Brown 17, Doğuş Özdemiroğlu 10, Evans 12, Eric 5, Kartal Özmızrak 2, Emircan Koşut 3, Oğuz Savaş 6, Peiners 12, Berk Demir, Sinan Sağlam

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Wilbekin 16, Etou 13, Alp Karahan 5, Edogi 11, Herndon 4, Mehmet Meriç, Burak Eşlik 2, İzzet Türkyılmaz 6

1. Periyot: 22-18

Devre: 36-30

3. Periyot: 55-43





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın kapanış mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 82-57 mağlup etti.

Bu sonuçla, ev sahibi ekip ligdeki 5. galibiyetini aldı. Sakarya temsilcisi ise 7. kez sahadan yenik ayrıldı.

Mücadeleye kısa oyuncularının bulduğu basketlerle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 5. dakikada 9 sayılık bir fark yakaladı: 14-5. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, hücumda Wilbekin, Etou ve Edogi'yle etkinliğini arttırsa da üst üste üç sayılık basketler bulan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 22-18 önde kapattı.

İkinci periyot, karşılıklı basketlerle başladı. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, top kayıpları yapan Darüşşafaka Tekfen karşısında Etou ve Edogi'nin sayılarıyla 14. dakikada eşitliği sağladı: 28-28. Savunmada etkili olan ev sahibi takım, yaklaşık 5,5 dakika skor üretemeyen Sakarya temsilcisi önünde soyunma odasına 36-30 üstün girdi.

İkinci yarıya Evans'ın etkili performansıyla başlayan Darüşşafaka Tekfen, 23. dakikada farkı 12 sayıya (42-30) çıkardı. Çeyreğin neredeyse tamamında oyunun kontrolünü elinde bulunduran ev sahibi ekip, son bölümlerde peş peşe top kayıpları yapan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşısında final periyoduna 55-43 önde gitti.

Son periyoda serbest atışlardan bulduğu basketlerle başlayan Darüşşafaka Tekfen, 35. dakikayı 63-47 önde geçti. Kalan sürede oyundan düşen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşısında farkı 25 sayıya (80-55) kadar çıkaran ev sahibi takım, maçı da 82-57 kazandı.

Öte yandan, Sakarya temsilcisinin dün kadrosuna kattığı 24 yaşındaki ABD'li forvet oyuncusu Tarekeyi Andrew Edogi 35 dakika sahada kalırken 11 sayı üretti.