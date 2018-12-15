



Salon: Şahinbey

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı

Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 8, Kadir Bayram 5, Jekiri 6, Tomas 8, McKissic 11, Greene 5, James 18, Yunus Çankaya 3, Doğan Şenli 2

TOFAŞ: Garrrett 19, Berkan Durmaz 7, Mejia 12, Elegar 14, Weems 7, Barış Ermiş, Yiğit Arslan 12, Withey 6, Muhsin Yaşar 2

1. periyot: 18-24

Devre: 33-41

3. periyot: 50-67









GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 79-66 yendi.

Maça etkili başlayan TOFAŞ, ev sahibi ekibin sayı bulmasına izin vermeyerek karşılaşmanın ilk 3 dakikasını 11-0 önde geçti. Gaziantep Basketbol daha sonra toparlanmaya başlasa da Bursa temsilcisi ilk çeyreği 24-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte ise Gaziantep Basketbol toparlanmaya başladı. Kısa sürede özellikle dış atışlardan etkili gelen ev sahibi ekip, maçın 13. dakikasında Delroy'un elinden bulduğu atışla maçta ilk kez öne geçti (27-26). Daha sonra savunmasında başarılı olan TOFAŞ, soyunma odasına 41-33 önde girdi

Üçüncü çeyreğe de etkili başlayan TOFAŞ, sert savunmasıyla Gaziantep Basketbol'un çok fazla sayı üretmesine izin vermedi. Konuk ekip 3. periyodu 67-50 önde kapattı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Bursa ekibi salondan 79-66 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi TOFAŞ adına 19 sayı üreten Garrett oldu.