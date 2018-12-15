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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Bahçeşehir Koleji: 83 - Beşiktaş Sompo Japan: 57

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:13
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Ali Şakacı

Bahçeşehir Koleji: Colom 22, Rautins 9, White 16, Harris 17, Slaughter 5, Emir Preldzic 11, Hakan Yapar 3, Alper Özcan, Yiğitcan Turna, Fatih Cantitiz

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 12, Burak Can Yıldızlı, Erkan Veyseloğlu 2, Rich 4, Buva 11, Samet Geyik 8, Benzing 6, Gibson 10, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran 4

1. Periyot: 23-16

Devre: 41-30

3. Periyot: 62-49


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 11. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-57 mağlup etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji 5. galibiyetini aldı. Beşiktaş Sompo Japan ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

İki takımın da hızlı hücumlardan basketler bularak başladığı maçın ilk 3 dakikası 7-7 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde Samet Geyik ile pota altından sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan'a Colom'un 3 sayı çizgisinin gerisinden peş peşe kaydettiği basketlerle cevap veren Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde Benzing, Samet Geyik ve Gibson ile üst üste basketler bulan Beşiktaş Sompo Japan, 14. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 26-24. Ardından hücumda baskısını arttıran Bahçeşehir Koleji, Emir Preldzic, White, Harris ve Colom'un kazandırdığı basketlerle 19. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 39-28. Ev sahibi takım, soyunma odasına 41-30 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Erkan Veyseloğlu, Pressey ve Buva ile basketler bulan Beşiktaş Sompo Japan'a Harris, White ve Colom'un skorer oyunuyla cevap vererek farkın çift hanelerde kalmasını sağlayan Bahçeşehir Koleji, son çeyreğe 13 sayılık avantajla (62-49) girdi.

Dördüncü periyoda 10-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, 33. dakikada farkı 23 sayıya çıkardı: 72-49. Kalan bölümde rahat bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, karşılaşmadan 83-57 galip ayrıldı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 17:13
  1. Bahçeşehir koleji
  2. Basketbol
  3. Beşiktaş Sompo Japan
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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