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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- TOFAŞ: 69 - Fenerbahçe: 74

25 Kasım 2018 Pazar 19:57
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli, Ali Köseoğlu

TOFAŞ: Garrett 4, Mejia 24, Weems 11, Kadji 7, Muhsin Yaşar 2, Berkan Durmaz 17, Yiğit Arslan 2, Muhaymin Mustafa, Withey 2

Fenerbahçe: Melih Mahmutoğlu 17, Kalinic 4, Ali Muhammed 12, Ahmet Düverioğlu 2, Lauvergne 20, Sloukas 2, Egehan Arna, Vesely 8, Sinan Güler, Datome 9

1. Periyot: 19-26

Devre: 33-41

3. Periyot: 53-58

Beş faulle çıkan: 39.32 Vesely (Fenerbahçe)


BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 74-69 mağlup oldu.

Fenerbahçe bu skorla namağlup unvanını sürdürerek, 7. galibiyetini imza atarken, TOFAŞ ligdeki 2. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Lauvergne'nin bireysel performansıyla bulduğu 10 sayıyla öne çıkan Fenerbahçe, 9-0'lık seri yakalayarak, 4. dakikada 13-6 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertli ekibin bu başlangıcına aynı şekilde 9-0'lık seriyle karşılık veren TOFAŞ, Kadji, Weems ve Mejia ile bulduğu sayılarla skoru eşitledi: 15-15. Sabırlı set hücumlarını skora dönüştüren Fenerbahçe, kalan dakikalarda Melih Mahmutoğlu ve Datome ile dış atışlar buldu ve çeyreği 26-19 üstün bitirdi.

İkinci periyoda baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, Lauvergne'nin asist ve sayılarıyla 13. dakikada farkı çift hanelere (22-32) çıkardı. Mejia ve Kadji'nin boyalı alandan ürettiği sayılarla 15. dakikada Bursa temsilcisi farkı 4'e (28-32) indirse de iyi oyunu sürdüren konuk ekip, soyunma odasına 41-33 önde gitti.

Üçüncü periyodun ilk dakikalarından itibaren baskıyı tam sahaya yayan Fenerbahçe, rakibini sık sık top kayıplarına zorladı. Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed'in yüksek yüzdeli dış atışlarıyla 17-0'lık seri yakalayan konuk ekip, farkı 21 sayıya (33-54) kadar çıkardı. Bursa temsilcisi, başantrenör Orhun Ene'nin üstü üste aldığı molalarla oyun planında değişikliğe giderek, savunmada ve hücumda iyi ritm bulup Weems, Berkan Durmaz ve Mejia'nın skora katkısıyla 9-0'lık seri yakaladı ve farkı 28. dakikada 7'ye kadar (49-56) indirdi. Kontrollü oyunlara sahne olan çeyrekte, sarı-lacivertli ekip, final periyotuna 58-53 üstün girdi.

Final periyodunun 31. dakikasında Mejia ile 3 sayılık isabet bulan TOFAŞ, farkı 2'ye (56-58) indirdi. TOFAŞ'ın seyirci desteğiyle oyunu sertleştirdiği periyotta, sık sık serbest atış çizgisine giden Fenerbahçe, 36. dakikada farkı 7'ye (60-67) çıkardı. Bursa temsilcisi skorda sık sık geri gelmeye çalışsa da iyi oyunu sürdürerek buna izin vermeyen Fenerbahçe, maçtan 74-69 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 24 sayı üreten Mejia maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe'de 20 sayı üreten Lauvergne galibiyette önemli rol oynadı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 19:57
  1. Basketbol
  2. Bursa
  3. Fenerbahçe
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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