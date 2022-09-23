Tahıl yüklü gemiler yola çıktı!

YENİ AKİT ANKARA

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş yüzünden yaşanacak olan gıda krizine Türkiye’nin iki ülke arasında yaptığı arabuluculuk sayesinde dur denildi. Türkiye’nin kontrolünde her gün Ukrayna limanlarından dünyaya tahıl sevkiyatı yapılmaya başlandı.

Son olarak bugün Ukrayna’dan yola çıkan gemilere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, “Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti” ifadeleri kullanıldı.