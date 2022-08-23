Tahıl koridoru için görevlendirilen amiral emekliliğini istedi
Ukrayna ile yapılan tahıl koridoru anlaşması sonrası İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin koordinatörü olarak görevlendirilen Tuğamiral Özcan Altunbulak emekliliğini istedi.
Rusya ile yaşanan savaş nedeniyle, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına güvenli bir şekilde ulaştırılması için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da faaliyetine başlamıştı.
Tuğamiral Altunbulak, emekliliğini istedi
Merkezin koordinatörlüğüne de Tuğamiral Özcan Altunbulak getirilmişti.
Ancak Yüksek Askeri Şura ve ardından gerçekleştirilen atama kararlarından sonra Tuğamiral Altunbulak sürpriz bir şekilde emekliliğini istedi.
Ailevi nedenleri gerekçe gösterdi
NTV'nin haberine göre; Altunbulak'ın emeklilik gerekçesi olarak ailevi nedenleri gösterdiği öğrenildi.