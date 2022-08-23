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Gündem Tahıl koridoru için görevlendirilen amiral emekliliğini istedi
Gündem

Tahıl koridoru için görevlendirilen amiral emekliliğini istedi

Ukrayna ile yapılan tahıl koridoru anlaşması sonrası İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin koordinatörü olarak görevlendirilen Tuğamiral Özcan Altunbulak emekliliğini istedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 07:42:00 - 2022-08-23 07:42:59
Tahıl koridoru için görevlendirilen amiral emekliliğini istedi

Rusya ile yaşanan savaş nedeniyle, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına güvenli bir şekilde ulaştırılması için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da faaliyetine başlamıştı.

Tuğamiral Altunbulak, emekliliğini istedi

Merkezin koordinatörlüğüne de Tuğamiral Özcan Altunbulak getirilmişti.

Ancak Yüksek Askeri Şura ve ardından gerçekleştirilen atama kararlarından sonra Tuğamiral Altunbulak sürpriz bir şekilde emekliliğini istedi.

Ailevi nedenleri gerekçe gösterdi

NTV'nin haberine göre; Altunbulak'ın emeklilik gerekçesi olarak ailevi nedenleri gösterdiği öğrenildi.

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