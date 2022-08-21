Tahıl Koridoru bereketi artırdı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Rusya ve Ukrayna arasında yaklaşık 7 aydır devam eden savaş sebebiyle duran tahıl sevkiyatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü başarılı diplomasi ile tekrar başladı. Yaşanan olumlu gelişme sonrasında birçok ülkede yaşanacak olası kıtlığın da önüne geçildi. Bu yıl yoğun yağış alan Türkiye’de de tahılda artan rekolte, başta çiftçiler olmak üzere herkesin yüzünü güldürürken geçen yıla göre artan tahıl üretimi, un ve ekmek fiyatlarında yaşanabilecek fiyat artışının da önüne geçerek vatandaşı rahatlatacak.

Un ihracatında birinci tarımsal alanda ilk ondayız

Türkiye’nin açtığı tahıl koridorunu ve artan verimi Akit’e değerlendiren AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, “Rusya ve Ukrayna buğday üretiminde önde gelen ülkeler. Aralarında çıkan savaş az gelişmiş ülkeleri açlık ile yüz yüze bırakırken, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan girişimler sonucunda bu sorun çözüldü. Allah’a çok şükür ülkemizde de bu yıl tahıl bereketli oldu. Edirne’de geçen yıla göre rekolte de ciddi artışlar var. Türkiye bu konuda kendi kendine yeten bir ülke. Ancak, biz un ihracatında dünyada birinci sıradayız. Yani bütün dünyaya un ihraç ediyoruz. Bunun dışında makarna gibi çeşitli işlenmiş ürün de ihraç ediyoruz. Yani ülkemize katma değer sağlıyoruz. Bu nedenle verimli bir geçirmemiz hem bizim hem dünya için çok önemli. Muhalefet her ne kadar kendimize bile yetecek un yetiştiremiyoruz dese de rakamlar tam tersini söylüyor. Türkiye kendine yeten buğdayı da yetiştiriyor, dünyaya da ihraç ediyor. Doğrusu budur” dedi.

Vatandaş gıdaya daha ucuz ulaşacak

Türkiye’nin tarımsal alanda da dünyanın ilk 10 ülkesi içerisinde olduğunu, gıda alanında da bu sıralamaları yakalamak istediğini aktaran Aksal, “Bu seviyeleri yakalarsak, yaşanan başarı tüm vatandaşlarımıza refah olarak yansıyacak. Dünya hiç kimsenin öngörmediği bir süreçten geçiyor. Dünya önce pandemi ile karşılaştı. Daha sonra Rusya ve Ukrayna savaşı patladı. Ayrıca ülkeler ürettiği gıdayı satmayarak veya aldıklarının iki katını alarak stok yapmaya başladı. Bu ülkelerin başında da Çin geliyor. Tüm bunlar piyasada belirsizliği tetikledi. Ülkemizde tahıl üretiminin artması, ayçiçeği hasatının başlaması ve verimin artması, Ukrayna’dan tekrar tahıl sevkiyatlarının başlaması, emtia piyasalarına bir istikrar getirecektir. Bu istikrar vatandaşlarımızın daha ucuz gıdaya ulaşmasıyla sonuçlanacak” bilgilerini verdi.