Tahıl koridoru anlaşmasını etkiler mi? Kremlin'den "Odessa saldırısı" açıklaması!

Rusya'dan dün yaşanan Ukrayna'daki Odessa limanı saldırısıyla ilgili açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, yaşananların tahıl sevkiyatını etkilemeyeceğini ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasında BM ve Türkiye öncülüğünde imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması savaşın diplomatik kanallardan bitirilmesi için umut olmuştu.

Ancak anlaşmanın hemen ardından Rusya tarafından Odessa'ya düzenlenen saldırı bu umutlara zarar vermiş, Odessa limanının vurulması sadece Ukrayna tarafından değil tüm dünyadan tepki toplamıştı.

Kremlin'den yeni açıklama geldi

Kremlin tarafından, sözcü Dmitri Peskov'un ağzından yapılan açıklamaya göre "Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'ya yapılan saldırı tahıl sevkiyatı anlaşmamasını 'etkilememeli'dir" denildi.

Uluslararası 'Tahıl Masası'nın merkezinin Milli Savunma Üniversitesi'nin İstanbul'daki merkezi olacağı ve ekipte tüm taraflardan 20 kişilik bir ekip olacağı öğrenildi. Ekibin başında da bir Türk amiral görev yapacak. Rus ve Ukraynalı yetkililerin sadece ihtiyaç durumunda bir araya gelecekleri mesailerini ayrı odalarda sürdürecekleri de öğrenildi. Merkezin kısa sürede faaliyete geçmesi öngörülüyor.

Peskov, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Bu anlaşmayı etkileyemez ve etkileyememelidir de. Moskova'nın düzenlediği saldırı direkt olarak askeri altyapıyı hedeflemiştir ve imzalanan anlaşmayla ilgisi yoktur."

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus ordusu tarafından yapılan bu saldırıyı savunarak, "Bu sadece askeri altyapıyla ilgili. Bunun, anlaşmaların uygulanması ve tahılın çıkarılması için kullanılacak altyapıyla hiçbir ilgisi yok. Bu nedenle, bu durum tahıl çıkarma sürecinin başlamasını hiçbir şekilde engelleyemez ve engellememeli" ifadelerini kullandı.

"BM üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeli"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul’da imzalanan anlaşma doğrultusunda Rus tahıl ve gübresinin pazarlanması yönündeki engellemelerin kalkacağını ve Birleşmiş Milletler'in (BM) bu doğrultuda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Daha önce de söylediğimiz gibi BM’nin, Rus ihracatına yönelik kısıtlamalarla ilgili yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Mutabakatlara uygun olarak kurulan mekanizmaların verimliliğine, işleyişine dair değerlendirme yapmak için bekleyelim" dedi.

Peskov, enerji krizi konusunda Avrupa'yı suçladı

Kremlin sözcüsü Peskov, Avrupa’da yaşanan enerji krizine de değinerek, bu konuda Avrupa’yı ülkelerine uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle eleştirdi.

Peskov, "Burada herhangi bir politika yok, bizzat Avrupalıların uyguladığı kısıtlamalar var ve bizzat Avrupalılar bu kısıtlamalardan zarar görüyor. Rusya, sorumlu bir gaz tedarikçisi ve Avrupa Komisyonu, Avrupa başkentleri ve ABD ne derse desin, Rusya Avrupa'da enerji güvenliğini büyük ölçüde garanti eden ülke olarak kalmaya devam ediyor. Avrupa, kendilerini vuran bu tamamen pervasız kısıtlama ve yaptırım uygulamaları yolunda devam ederse, buradaki durum farklı olacaktır" şeklinde konuştu.

Ukrayna: Bu saldırı barbarlıktır

Ukrayna tarafı ise saldırıyı barbarlık olarak nitelendirdi ve sert şekilde kınadı.

Odessa limanı, imzalanan tarihi anlaşmada adı geçen 3 önemli limandan birisi.

Ukraynalı yetkililerin açıklamasına göre Odessa limanında depolanan tahıllar bulunuyordu ancak büyük bir şans eseri depolar füze saldırında zarar görmedi.