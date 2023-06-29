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Dünya Tahıl Koridoru anlaşması bitiyor mu? Rusya detayı
Dünya

Tahıl Koridoru anlaşması bitiyor mu? Rusya detayı

Yeniakit Publisher
2023-06-29 16:22:00 -
Tahıl Koridoru anlaşması bitiyor mu? Rusya detayı

Temmuz ayında sona erecek olan Karadeniz tahıl anlaşmasıyla ilgili, Rusya'nın çekilme ihtimalinin yüksek olduğu rapor edildi.

Rusya'nın Temmuz ayında süresi dolacak Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilme olasılığının yüksek olduğu bildirildi.

Rusya’nın saldırıları altındaki Ukrayna’nın gıda ürünlerini uluslararası pazarlara satmasına olanak tanıyan Karadeniz tahıl anlaşmasının süresi18 Temmuz'da doluyor.

Rus RIA ajansının ismini açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, müzakerelerin devam etmesine rağmen Rusya'nın Temmuz ayında Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Ukrayna limanlarından tahıl sevkine imkan sağlayan anlaşma 18 Temmuz'da sona eriyor. Moskova defalarca anlaşmadan istediğini alamadığından şikayet etmişti
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