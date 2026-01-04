Tahakkuk etmek ne demek? Dini ve fıkıh anlamı nedir?

Tahakkuk kelimesi, kökeni itibarıyla "gerçek" ve "doğru" anlamlarına gelen "hak" sözcüğünden türemiştir. Bu kelime, TDK sözlük anlamı olarak "gerçekleşmek, meydana gelmek, var olmak ve ortaya çıkmak" şeklinde tanımlanır. Günlük dilde bir olayın kesinlikle vuku bulduğunu ifade etmek için kullanılır. Ancak tahakkuk kelimesi, özellikle İslami ilimler ve fıkıh literatüründe terimsel bir anlam kazanır.

Tasavvuf ve fıkıh terminolojisinde tahakkuk etmek ne demek sorusunun cevabı daha geniştir. Bu bağlamda tahakkuk, yaratılmak veya bir şeyin Allah'ın izniyle kesin olarak gerçekleştiğine inanılan olayları ifade eder. Örneğin, Hz. Muhammed'e ilk vahyin inmesi veya peygamberliğini ilan etmesi gibi olaylar tahakkuk etmiş kabul edilir. Bu terim, aynı zamanda Allah'ın sıfat ve fiillerinin âlemde görünür hale gelmesi (tezahür etmesi) manasında da kullanılır.

Tahakkuk Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Tahakkuk kelimesinin anlam derinliği nedeniyle, Türkçede ve İslami literatürde pek çok eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler tahakkuk ile benzer anlamları taşır: Tecelli etmek (belirmek, gerçekleşmek), taayyün (gizli bir şeyin açıkça bildirilmesi), tezahür (ortaya çıkmak, aşikar olmak), teşekkül etmek (şekil kazanmak) ve vaki olmak (meydana gelmek) bu eş anlamlılardan bazılarıdır. Ayrıca hasıl olmak, peyda olmak ve cereyan etme gibi fiiller de tahakkuk anlamında kullanılabilir.

Tahakkuk kelimesinin bir diğer önemli kullanımı ise ispatlama ve haksızlığı kesin delillerle ortaya çıkarma anlamıdır. Bu kullanımda tahakkuk, bir iddianın veya durumun gerçekliğini şüphesiz bir şekilde kanıtlama sürecini ifade eder. Bu anlam, özellikle karşı tarafın batıl veya haksız olduğunu somut delillerle gösterme eylemini kapsar. Örneğin, Hz. İbrahim'in putları kırdıktan sonra suçu en büyük puta atarak, putperestliğin ne kadar temelsiz ve batıl olduğunu ispatlaması bu tahakkuk anlamının güçlü bir örneğidir.