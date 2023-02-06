Taha Duymaz'dan üzücü haber! Ablası az önce duyurdu

Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla popüler olan, Hatay’da yaşayan Taha Duymaz ve ailesinin depremde enkaz altında kaldığı öğrenildi. Duymaz’ın kardeşi sosyal medyadan “Lütfen yardımcı olun” çağrısında bulundu.

Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla tanınan ve Hatay’da yaşayan Taha Duymaz’ın ailesiyle enkaz altında kaldığı öne sürüldü. Deprem sonrası fenomen isim henüz bir paylaşımda bulunmadı.

“Lütfen yardımcı olun"

Taha Duymaz’ın kardeşi Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taha Duymaz ve ailesinin göçük altında kaldığını belirtti. Yardım çağrısında bulunan Semiha Duymaz, “Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun, kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" ifadelerini kullandı. Taha enkaz altında” ifadelerini kullandı.

Ardından bir paylaşım daha yapan isim, “Yazan soran arkadaşlar Allah razı olsun. Hiçbir haber yok, ulaşamıyoruz. Tek tek cevap veremiyorum, dualarınızı eksik etmeyin lütfen” dedi.