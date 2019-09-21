Taha Akgül final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? | 2019 Dünya Güreş Şampiyonası Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası’nda Moldovalı, Özbek ve Çinli rakiplerini sıfıra karşı yenerek finale yükseldi. Müsabakaya iyi başlayarak ilk devrede 5-0'lık üstünlük kuran Taha, ikinci devreyi rahat geçti ve minderden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Şimdi gözler şimdi Taha Akgül'ün final maçını çevrildi. Peki, Taha Akgül final maçı ne zaman saat kaçta? Taha Akgül final maçı hangi kanalda yayınlanacak? 2019 Dünya Güreş Şampiyonası ne zaman? İşte detaylar...

Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası’nda Moldovalı, Özbek ve Çinli rakiplerini sıfıra karşı yenerek finale yükseldi. Müsabakaya iyi başlayarak ilk devrede 5-0'lık üstünlük kuran Taha, ikinci devreyi rahat geçti ve minderden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Şimdi gözler şimdi Taha Akgül'ün final maçını çevrildi. Peki, Taha Akgül final maçı ne zaman saat kaçta? Taha Akgül final maçı hangi kanalda yayınlanacak? 2019 Dünya Güreş Şampiyonası ne zaman? İşte detaylar... Taha Akgül final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kg'da milli güreşçimiz Taha Akgül Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya geliyor. Mücadele bugün saat: 15:00'da TRT Spor'da canlı izlenebilecek. 2014 ve 2015’te Dünya şampiyonu oldu 2014’te Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kilo serbest dalında altın madalyanın sahibi olan Taha Akgül, Özbekistan'da gerçekleştirilen 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakalarının ardından finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup ederek dünya şampiyonu olup altın madalya kazandı. Akgül, 2015’te düzenlenen Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalyaya ulaştı.

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