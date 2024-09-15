  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Film koptu' diyen İslam Memiş gram altın için uyardı! Beklemiyordum, 18 Eylül'den sonra...

Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!

İran o iddialara yanıt verdi! Rusya'ya balistik füze mi verildi

Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Meteoroloji uyardı! 37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı

Narin cinayeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Halil Konakçı tecavüz edenlere öyle bir konuştu ki…

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

TOGG mu Tesla mı? Yapılan fren testi sosyal medyayı ikiye böldü
Gündem Taha Akgül başkan adayı oldu!
Gündem

Taha Akgül başkan adayı oldu!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 09:51:00 -
Taha Akgül başkan adayı oldu!

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday oldu.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Taha Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türk güreşinin tarihinden aldığı gücü, geleneğini bugüne ve yarına taşıma adına, geleceğimiz olan genç güreşçilerimizin tekrardan motivasyonunu artırıp onları destekleyip zirveye taşıma adına, ulusal ve uluslararası arenada güçlü ekip ve kadrolarla kazanacağımız başarılarla ve lobilerle Türk güreşinin gücünü tüm dünyaya gösterme adına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı adayı olduğumu tüm kamuoyuna saygıyla paylaşıyorum."

Taha Akgül, sporculuk kariyerinde olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanırken, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Milli güreşçi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalyayla sporculuk kariyerini noktalamıştı.

Taha Akgül kim kaç yaşında? Taha Akgül başarıları:
Taha Akgül kim kaç yaşında? Taha Akgül başarıları:

Spor

Taha Akgül kim kaç yaşında? Taha Akgül başarıları:

Taha Akgül'e büyük onur! Helal olsun sana...
Taha Akgül'e büyük onur! Helal olsun sana...

Spor

Taha Akgül'e büyük onur! Helal olsun sana...

Taha Akgül bir kez daha şampiyon
Taha Akgül bir kez daha şampiyon

Spor

Taha Akgül bir kez daha şampiyon

Taha Akgül bronz madalya kazandı
Taha Akgül bronz madalya kazandı

Spor

Taha Akgül bronz madalya kazandı

Erdoğan, Taha Akgül'ü kabul etti
Erdoğan, Taha Akgül'ü kabul etti

Gündem

Erdoğan, Taha Akgül'ü kabul etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23