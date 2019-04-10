Taha Akgül 7. kez Avrupa şampiyonu!

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Avrupa şampiyonu oldu.



Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül finalde dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı. Maçın ilk dakikalarında çırpma ile 4-0 öne geçen Akgül, devreyi bu skorla tamamladı. 2017 Dünya Şampiyonası'nda yenildiği rakibi karşısında ikinci devrenin başında ihtardan bir puan daha alan Taha Akgül, skoru 5-0 yaptı. Son 1 dakikaya girerken skoru 7-0 yapan milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.



2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 yıllarında Avrupanın zirvesine çıkan Taha Akgül, Gürcü Petriashvili'den 2017 Dünya Şampiyonası'nın rövanşını alarak 7'nci defa Avrupa şampiyonu oldu ve tarihe geçti.



Maç sonrası açıklamalar yapan Taha Akgül, "Büyük bir gurur yaşıyoruz. 7. Avrupa şampiyonluğum. Tüm teknik heyetimize, emeği geçen tüm hocalarımıza, bizi seven, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Biz de çalışarak buraya geldik. Sırada Dünya şampiyonası var." dedi.

Bakan Kasapoğlu'dan Taha Akgül'e tebrik telefonu

Taha Akgül'ü 7. Avrupa şampiyonluğu sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu telefonla arayarak tebriğini iletti.