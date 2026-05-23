TAG yolunda tır viyadükten uçtu: Ölü ve yaralılar var!
Gaziantep'te tırın viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İ.G. (23) idaresindeki meyve yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Başpınar Viyadüğü mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen A.Ç. yönetimindeki otomobile çarpıp viyadükten düştü.
Kazada tırda bulunan A.B. (64) ile M.G. (37) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan tır sürücüsü İ.G, aynı araçtaki G.B. (64), otomobil sürücüsü A.Ç. ile otomobilde bulunan R.D. (31), sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan tır sürücüsü İ.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.