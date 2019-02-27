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Taekwondonun Messi’si artık sporcu yetiştirecek

Taekwondonun Messi’si lakaplı Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Servet Tazegül, tecrübesini ve birikimlerini artık şampiyonlar yetiştirmek için kullanacak.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:55
Taekwondonun Messi’si artık sporcu yetiştirecek

Taekwondonun Messi’si lakaplı Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Servet Tazegül, tecrübesini ve birikimlerini artık şampiyonlar yetiştirmek için kullanacak. Tazegül, Taekwondo Erkek Milli Takım antrenörlüğüne getirildi.


Dünya taekwondosunda her zaman zirveye oynayan Türk taekwondosu, gelişimlere ve yeniliklere açık olarak her ortamda başarıyı daha fazla zirveye taşımak amacıyla içerisinden yetişmiş olan üstün başarılara sahip kadrosuna sahip çıkıyor. Türkiye Taekwondo Federasyonu, ulusal ve uluslararası arenada yapılan organizasyonlarda gençlerin ve başarılı olanların önünü açmaya devam ediyor. Federasyon, bu doğrultuda dünya taekwondo tarihine adını altın harflerle yazdırmış şampiyon sporcu Servet Tazegül’ü erkek milli takım antrenörlüğü görevine getirdi. 30 yaşındaki Servet Tazegül uluslararası tecrübesinin yanı sıra dinamizmi ile de Türk taekwondosuna büyük katkı sağlayacak.



Metin Şahin: "Yeni heyecan katacak"


Başarı sırlarının tüm kurum ve kurullarıyla, antrenör, idareci, hakem ve sporcularıyla bir arada olmalarından ve birbirlerini sevmelerinden geçtiğini belirten Taekwondo Federasyon Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, “Biz sporcu, antrenör, idareci ve bu spora emeği geçmiş herkesi seviyor ve bağrımıza basarak başarımız için görev veriyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Cennet vatan ülkemizi seviyoruz. Ülkesini seven herkes, başarı için, ay-yıldızlı şanlı bayrağımız için, yüce Türk milleti için birlikte hareket eder. Bunun içinde kapımız gönlümüz herkese açıktır. Servet Tazegül’ ün erkek milli takım antrenörlüğüne gelmesi ülkemiz taekwondosuna yeni bir dinamizm yeni bir heyecan katacaktır. Başarısı ve tecrübesi yeni isimlere ışık tutacaktır. Ülkemize ve spor camiamıza hayırlı olsun. Kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Servet Tazegül: "Tecrübelerimi aktaracağım"


Servet Tazegül ise, sporculuk kariyerindeki büyük başarılardan sonra taekwondo sporuna bundan sonra antrenör olarak hizmet edeceğini belirterek, "Bundan sonra ülkemiz gençlerinin gelişimi ve Türk taekwondosunun daha da başarılı olması için gayret edeceğim. Sporculuk kariyerimde kazandığım tecrübeyi onlara aktarmaya çalışacağım. Hem hoca hem de ağabey olarak onlara elimden gelen desteği vereceğim. Bizler her daim hedeflerimizi büyük tutarak önümüzde yapılacak olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na son sürat hazırlanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:55
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