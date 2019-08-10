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Tacizciye büyük şok! Balkondan atlayıp yakaladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sokakta duran 3 kız çocuğundan birini kolundan tutup zorla götürmeye çalışan Afgan vatandaşı Mustafa A. çocukların çığlık atması üzerine kaçmaya çalıştı. Çocukların çığlığını duyan Seyit Durmazer isimli vatandaş, balkondan atlayarak yalın ayak şüphelinin peşine düştü. Durmazer, kısa süre sonra şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:27
Tacizciye büyük şok! Balkondan atlayıp yakaladı

Olay, 7 Ağustos'ta, Fesleğen Mahallesi, 1009 Sokak'ta meydana geldi. Afganistan uyruklu Mustafa S.A., kaldırımda oturup, sohbet eden yaşları 10 ile 14 arasında değişen 3 kız çocuğunu görünce önlerinden bir kaç kez geçti.

Çevredeki binaların pencerelerini ve balkonlarını kontrol eden Mustafa S.A., kız çocuklarının yanına gidip, bağırmamaları için eliyle 'sus' işareti yaparak, birinin kolundan tutup zorla götürmeye çalıştı.

3 çocuğun korkup, çığlık atması ve bağırması üzerine paniğe kapılan Mustafa S. A., koşarak kaçmaya başladı. Çocukların çığlığını duyan Seyit Unutmazer, zemin kattaki evinin balkonuna çıktığında, Mustafa S.A.'nın kaçtığını gördü. Durumu anlayan Unutmazer, balkondan atlayıp, yalın ayak şüphelinin peşine düştü.

 Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından Unutmazer, Mustafa S.A.'yı yakalayarak, olayın yaşandığı sokağa getirip, polise teslim etti. Gözaltına alınan Mustafa S. A. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taciz' suçundan tutuklandı.

 

Öte yandan, olay sokaktaki bir binanın güvenlik kameralarının görüntülerine anbean yansıdı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:27
  1. Seyit Unutmazer
  2. taciz

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