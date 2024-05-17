Tacizci olduğu ortaya çıkmıştı! Ahmet Hakan’dan o isimle ilgili olay sözler: Vardı başına bir gelecek, gelmiş de nitekim

Ahmet Hakan, insan hakları savunuculuğu yaptığı bir toplantıda mağdur kadınlara mesaj yoluyla cinsel tacizde bulunan ve hakkında soruşturma açılan FETÖ’cü Enes Kanter’in rezilliğini köşesine taşıdı. “Öyle şımarmıştı ki. Öyle ileri gidiyordu ki. Bu tür şeyler yapacak bir tıynette olduğunu öyle belli ediyordu ki. Hiç şaşırmadım” diyen Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Vardı başına bir gelecek.

Gelmiş de nitekim.

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ABD’li aktivist yazar Haley Byrd Wilt, Enes Kanter’in insan hakları savunuculuğu yaptığı bir toplantıda mağdur kadınlara mesaj yoluyla cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüş. Enes Kanter hakkında bu konuda soruşturma açılmış.

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Rezilliğe bakar mısınız?

Adam güya insan hakları aktivisti. Mağdurlarla bir araya geliyor, onların haklarını savunmak için.

Ve mağdurları taciz ediyor.

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Öyle şımarmıştı ki. Öyle ileri gidiyordu ki. Bu tür şeyler yapacak bir tıynette olduğunu öyle belli ediyordu ki.

Hiç şaşırmadım.”