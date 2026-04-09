Tacizci danışman tahliye edildi
Taciz suçundan tutuklanan CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın 63 yaşındaki özel danışmanı Levent Arkan salıverildi.
HABER MERKEZİ
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir üniversite öğrencisine gönderdiği taciz içerikli mesajlar nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın 63 yaşındaki özel danışmanı Levent Arkan, avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi.
Kendisiyle sosyal medya üzerinden iletişim kuran D.Ç’yi iş vaadiyle taciz eden ve durumunda faydalanmaya çalışan Arkan’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.