0553 313 94 23

Taciz tutuklusundan şok ifade! "Taciz olması için..."

Antalya'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan şahıs, mahkemedeki ifadesinde 'bunun taciz olduğunu bilmiyordum' dedi.

07 Aralık 2018 Cuma 16:07
Taciz tutuklusundan şok ifade! "Taciz olması için..."

Antalya'nın Manavgat ilçesinde A.A. (12) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan B.D. (62), 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Benim bildiğim taciz, herhangi bir kadının özel bölgelerine dokunmaktır. Benim mağdura dokunmam da tacizmiş, bunu bilmiyordum" diyen sanık, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.

Manavgat'ın turistik mahallesi Side'de oturan B.D., iddiaya göre, geçtiğimiz Eylül ayında bir markette A.A. adlı kız çocuğuna belinden sarılıp, vücuduna dokunarak, istismarda bulundu. Kızın ailesinin şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan B.D., sulh ceza hakimliğince 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan B.D., Manavgat 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.  Davanın karar duruşmasına Alanya Cezaevi'nde tutuklu bulunan B.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. A.A.'nın babası M.R.A. ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

A.A.'nın avukatı Atalay Arslan, "Kamera görüntülerine ilişkin CD dosyada mevcuttur. CD'deki görüntülerde sanığın, mağdurun belini açıkça okşadığı görülmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

Taciz olduğunu bilmiyordum

B.D. ise şikayetçi olan A.A.'yı 3 defa gördüğünü belirterek, "İkinci kez gördüğümde mağdur, 'Bana dondurma alır mısın' dedi. Ben de dondurma reyonunun orada sırtına dokunmuşum. Bunu kötü niyetle yapmadım. Ayrıca benim bildiğim taciz herhangi bir kadının özel bölgelerine dokunmaktır. Benim mağdura dokunmam da tacizmiş, bunu bilmiyordum" diye konuştu.

Yargılama sonunda mahkeme, sanığı önce 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanığın iyi hal ve mahkemeye karşı saygılı tutumunu dikkate alarak, cezayı 4 yıl 2 aya indirdi. B.D., tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:07
  1. Antalya
  2. Manavgat
  3. taciz duruşması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'nın üst düzey yöneticilerine kırmızı bülten
    1. PKK'nın üst düzey yöneticilerine..
    2. Adana'da, Çukurova Belediyesinde..
    3. Kevin Hart, Oscar'ın sunuculuğunu..
    4. İSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı
    5. Döviz kurları
    6. Sağlık Bakanlığından ikamet genelgesi..
    7. Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
    8. Coca-Cola'da Muhtar Kent, bayrağı..
    9. E-Devlet'ten verilmeye başlayınca..
    10. Malmö Başkanı Hakan Jeppsson hayatını..
    11. Uluslararası Sivil Havacılık Günü
    12. Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı..
    13. Türkiye-ABD ortak açıklaması:..
    14. GÜNCELLEME - Adana'da belediye..
    15. ABD'de istihdam kasımda beklenenden az..
    16. Vezneciler'deki saldırı davasında,..
    17. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    18. Libertadores Kupası'na yoğun güvenlik..
    19. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    20. Ankara'da trafik kazası: 3 ölü
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor