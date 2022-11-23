Taciz, dayak, cinayet UNICEF raporlarında! Fransa çocuklara kâbusu yaşatıyor

UNICEF Fransa, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuk haklarına ilişkin rapor hazırladı.

Çocuk Hakları Komitesine 15 Aralık'ta sunulacak raporun UNICEF Fransa Başkanı Adeline Hazan tarafından yapılan ön değerlendirmesinde, Fransa'da çocuklara kâbus yaşatıldığı ortaya çıktı.

Raporda, ülkedeki en savunmasız çocukların, yoksullukla mücadele eden, engelli, tecavüz mağduru, kurumlara emanet edilmiş, alıkonulmuş veya göçmen durumdakiler olduğu ve en temel haklarını güvence altına alma mücadelesi verdikleri belirtilerek, Fransa'da her 5 çocuktan en az birinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı vurgulandı. Eylül 2022'de yapılan araştırmaya göre ülkede 42 bin 756 çocuğun evsiz olduğu bilgisinin paylaşıldığı raporda, bu çocukların 41 bin 98'inin büyük çoğunluğunun otellere yerleştirildiği ancak bu tür konaklamaların aile yaşamı ve kendileri için uygun olmadığının altı çizildi.

Raporda, Fransa'da her yıl 160 bin çocuğun tecavüze maruz kaldığı belirtilerek, her 5 günde bir çocuğun ebeveynlerinden biri tarafından öldürüldüğü, 10 çocuktan birinin psikolojik şiddete uğradığı ifade edildi. Ayrıca Fransızların yüzde 22'sinin çocukluklarında cinsel ve fiziki şiddete maruz kaldığı belirtildi.