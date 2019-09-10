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Tacikistanlı üreticiler Gaziantep’in ihracatını mercek altına aldı

Dünya Bankası Tacikistan Ofisi tarafından finanse edilen “Agriculture Commercialization” projesi kapsamında Türkiye’ye gelen Tacikistan heyeti GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’yi ziyaret ederek ihracatta elde edilen başarı hakkında bilgiler aldı.

10 Eylül 2019 Salı 15:19
Tacikistanlı üreticiler Gaziantep’in ihracatını mercek altına aldı

Dünya Bankası Tacikistan Ofisi tarafından finanse edilen “Agriculture Commercialization” projesi kapsamında Türkiye’ye gelen Tacikistan heyeti GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’yi ziyaret ederek ihracatta elde edilen başarı hakkında bilgiler aldı. İki ülke arasındaki ticari ilişkinin geliştirilmesini arzu ettiklerini ifade eden Başkan Kileci Tacikistan heyetine global pazarlarda başarılı olmanın yollarını anlattı.


Türkiye’nin en fazla ihracat yapan altıncı ili konumundaki Gaziantep’i mercek altına alan Tacikistan heyeti ihracatta sağlanan başarının sırlarını öğrenmek için Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerini ziyaret etti. Dünya Bankası Tacikistan Ofisi tarafından finanse edilen “Agriculture Commercialization” projesi kapsamında Türkiye’ye gelen Tacikistan heyeti GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’yle görüşerek ülkelerinde tarımsal üretimi arttırmak ve ihracatlarını geliştirmek istediklerini ifade etti.Dünya pazarlarında oyunu kurallarına göre oynamak gerektiğini vurgulayan Başkan Fikret Kileci iki ülke arasındaki dostluk ve ticari ilişkinin arttırılmasına yönelik her türlü desteği vereceklerini ifade ederek, Türkiye’nin Tacikistan’a 2018 yılında 175 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, Ocak-Ağustos 2019 döneminde ise 96.5 milyon dolarlık ihracata imza atıldığını belirterek önümüzdeki süreçte Tacikistan’ın Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için önemli bir pazar olabileceğini sözlerine ekledi.


Tacikistan heyetine üretimden ihracata izlenen yol hakkında da bilgiler veren Başkan Kileci, “Dünya pazarlarında oyunu kurallarına göre oynamak zorundasınız. Kaliteli ve yüksek katma değerli üretimle dünyanın birçok ülkesinde hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Bizler elbette dost ve kardeş ülke Tacikistan’la karşılıklı ticaret yapmak isteriz. Ülkenizin ekonomi politikalarını yakından takip ederek iki ülke arasında farklı bir ticaret köprüsü oluşturabiliriz. Ama her şeyden önce ülkenizde kaliteli ve dünya standartlarında üretimi sağlayarak ürünlerinizi ham madde halinde değil, yüksek katma değer sağlanmış ürünler halinde üretmek zorundasınız. Kaliteli üretim, markalaşma ve doğru zamanlarda doğru pazarlara doğru ürünlerin sunulması ihracatınızı olumlu etkileyecektir” dedi.


Tacikistan’ın önemli bir tarım ülkesi olduğunu ifade eden Tacikistan heyeti tarım alanında modern teknoloji kullanmak ve ürünlerini dünya pazarlarında hak ettiği değerlerde satmak için Türkiye’nin ihracat alanındaki deneyimlerini yakından takip ettiklerini, gerçekleştirilen ziyaretin kendileri için çok faydalı olduğunu ifade ederek GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’ye teşekkür ettiler.


Tacikistan heyeti Gaziantep’in dışında Mersin, Adana, Malatya ve Adıyaman incelemeler yaparak uygulanan tarım politikaları hakkında bilgiler alacak.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:19
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