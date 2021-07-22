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Dünya Tacikistan’dan ‘savaşa hazırlık’ tatbikatı! Afganistan’la Tacikistan karşı karşıya mı gelecek?
Dünya

Tacikistan’dan ‘savaşa hazırlık’ tatbikatı! Afganistan’la Tacikistan karşı karşıya mı gelecek?

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi nedeniyle Afganistan'ın sınır komşularından Tacikistan'da ülke tarihinin en büyük savaşa hazırlık tatbikatı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 21:28:00 -
Tacikistan’dan ‘savaşa hazırlık’ tatbikatı! Afganistan’la Tacikistan karşı karşıya mı gelecek?

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi nedeniyle Afganistan'ın sınır komşularından Tacikistan'da ülke tarihinin en büyük savaşa hazırlık tatbikatı gerçekleştirildi.

Perşembe gecesi yerel saatle 02.00'da Tacikistan lideri İmamali Rahman'ın talimatıyla güvenlik güçlerinin 230 bin mensubu "savaş alarmı" statüsüne geçirildi.

Afganistan'daki Taliban ilerleyişi esnasında Tacikistan yönetimi sınır kuvvetlerini desteklemek için 20 bin askerin de yerini değiştirdi.

Tacikistan'da gerçekleştirilen savaşa hazırlık denetimi, ülke tarihinin ilk ve tek örneği olarak kayıtlara geçti.

Devlet televizyonundan yayınlanan savaşa hazırlık denetimi, bir askeri geçit töreniyle sona erdi. Tacikistan'ın bu denetimle "bölgedeki barış ve istikrarı korumaya hazır olduğu" mesajı verdiği kaydedildi.

Tacikistan lideri İmamali Rahman, Afganistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, "komşu ülkemiz Afganistan'da, özellikle sınırlarımız olan bölgelerde durum oldukça karışık ve belirsiz" dedi.

Rahman, silahlı kuvvetler personeline, "devlet sınırlarının korunması" çağrısında bulundu.

Taliban ilerleyişi

Geçtiğimiz Mayıs ayında yeni bir saldırı dalgası başlatan Taliban, çok sayıda ilçe merkezini ve sınır kapısını Kabil hükümeti güçlerinden ele geçirmişti. Taliban, Tacikistan, Türkmenistan, İran ve Pakistan sınır bölgelerinde ciddi ilerleme kaydetti.

 

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