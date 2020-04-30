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Aktüel

Tacikistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:20:11 -
Tacikistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

TAŞKENT (AA) - Tacikistan'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiği bildirildi.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, ülkede 15 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini, bu vakaların 10’unun Hocand, 5’inin ise Duşanbe’de olduğunu açıkladı.

Öte yandan Başbakan Kahir Rasulzade başkanlığında düzenlenen Koronavirüsü Önleme Merkezi toplantısında alınan kararla, ülkedeki tüm vatandaşların koruyucu maske takmaları zorunlu kılındı. Kararla ayrıca ülkedeki tüm üniversite öğrencileri için 4 Mayıs'tan itibaren tatil ilan edildi.

Bakanlık, 6 Nisan'da, Hocand şehrinde 4 kişinin zatürreden tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini ve 28 Nisan'da, 126'sı sağlık çalışanı olmak üzere 319 kişininin zatürre şüphesiyle Duşanbe'deki hastaneye kaldırıldığını ve bu hastaların 11'inin tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurmuştu.

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