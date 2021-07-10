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Gündem Tacikistan'da deprem: Ölüler var
Gündem

Tacikistan'da deprem: Ölüler var

Tacikistan'ın doğusunda meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 15:18:00 -
Tacikistan'da deprem: Ölüler var

Tacikistan Acil Durumlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, bugün sabah yerel saatle 07.14'te, başkent Duşanbe’nin 165 kilometre kuzedoğusundaki Tacikabad ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, aralarında çocukların da olduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, deprem sırasında 20’ye yakın evin hasar gördüğü, kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın talimatıyla Başbakan Kahir Rasulzade’nin başkanlığında deprem sonuçlarının bertaraf edilmesine yönelik özel komisyon kurulduğu ifade edildi.

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