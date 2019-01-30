0553 313 94 23

Tacikistan, Özbekistan'dan alacağı doğal gazı artıracak

Tacikistan, bu yıl Özbekistan'dan ithal edeceği doğal gaz miktarını yaklaşık dört kat artıracak.

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:04
Tacikistan, Özbekistan'dan alacağı doğal gazı artıracak

"Taciktransgaz" Devlet işletmesi Genel Müdür Yardımcısı Şavkat Şaimzade, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkesinin geçen yıl Özbekistan’dan 54 milyon metreküp doğal gaz satın aldığını, bu yıl ise bu miktarın 4 kat artırılacağını belirtti.

Şaimzade, Tacikistan'ın 2019’da Özbekistan'dan yaklaşık 200 milyon metreküp doğal gaz satın almayı planladığını ifade etti.

Bu yıl için Özbek doğal gazının alımına ilişkin taraflar arasında görüşmelerin başladığını dile getiren Şaimzade, yakın zamanda anlaşma imzalanacağını bildirdi.

Tacik makamları daha önce, satın aldıkları Özbek doğal gazının bin metreküpüne 120 dolar ödendiğini açıklamıştı.

İki ülke arasındaki soğuk ilişkilerin ardından normalleşme döneminin başlamasıyla, 9 yıl aradan sonra geçen yıl Tacikistan, Özbekistan'a yeniden elektrik ihraç etmeye, Özbekistan da Tacikistan'a doğal gaz vermeye başlamıştı.

Özbekistan’da yıllık ortalama 60 milyar metreküp doğal gaz üretilirken, bunun önemli bir kısmı ülke içinde tüketiliyor, 10-12 milyar metreküp doğal gaz ise Çin, Rusya ve diğer ülkelere ihraç ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 10:04
  1. Özbekistan
  2. Özbekistan-Tacikistan ilişkileri
  3. Tacikistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peugeot, Abdi İbrahim İlaç'ın tercihi oldu
    1. Peugeot, Abdi İbrahim İlaç'ın tercihi..
    2. Prof. Dr. Halil İnalcık anıldı
    3. YDS başvuruları başladı
    4. İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın..
    5. Konkordato ilan eden tavukçuluk..
    6. Premier Lig'de Babel şov başladı
    7. Ordu'daki yeni stat inşaatı
    8. İran'da baraj kapaklarının açılması..
    9. Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü..
    10. TCMB'den döviz depo ihalesi
    11. Melih Gökçek son anket sonuçlarını..
    12. Pirince giderken bulgurdan olan CHP'li..
    13. Koalisyonun Deyrizor'a saldırısında 8..
    14. Ekonomik güven endeksi azaldı
    15. HDP'li isim kendisini avuttu: AK..
    16. Gram altın 225 lira seviyelerinde
    17. Çavuşoğlu AB dışişleri bakanlarıyla..
    18. Arda ve Berkay adliyede!
    19. Ekonomi alanında destek kanunu Resmi..
    20. Nurmagomedov ve McGregor'a men cezası
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!