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Aktüel Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman 378 mahkumu affetti
Aktüel

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman 378 mahkumu affetti

Yeniakit Publisher
2020-10-31 18:52:57 -
Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman 378 mahkumu affetti

TAŞKENT (AA) - Tacikistan’da, cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmasının ardından dün yemin ederek görevine başlayan İmamali Rahman, 378 mahkumu affetti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada Rahman'ın, 378 mahkumun affedilerek salıverilmesini öngören bir kararname imzaladığı belirtildi.

Rahman'ın, af kararını insanilik ve şefkat ilkelerine dayanarak aldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Rahman dün başkent Duşanbe’de bulunan "Kohi Somon" Sarayı'nda düzenlenen törenle yemin ederek yeni dönemdeki görevine başlamıştı.

1994, 1999, 2006 ve 2013 yıllarında yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini kazanan Rahman, son olarak 11 Ekim’de yapılan ve 5 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 90,92'sini alarak beşinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.


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