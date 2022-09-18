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Dünya Tacikistan açıkladı: 25 sivil öldü
Dünya

Tacikistan açıkladı: 25 sivil öldü

Kırgızistan-Tacikistan sınır birlikleri arasında 16 Eylül'de yaşanan çatışma sırasında 25 Tacik sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 15:45:00 -
Tacikistan açıkladı: 25 sivil öldü

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 Eylül'de Kırgız tarafının Tacik köylerini hedef aldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, çatışmada, Tacikistan tarafında aralarında çocukların da bulunduğu 25 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Tacikistan Sınır Koruma Birliklerinden yapılan açıklamada ise Tacik-Kırgız sınırındaki durumun nispeten sakin olduğu ancak zaman zaman ateşkes ihlallerinin yaşandığı bilgisi yer aldı.

Açıklamada, "Tacikistan, iki komşu ülke sınırında güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasından yanadır. Tüm çabalarını anlaşmazlığı diplomasi yoluyla müzakere etmek ve çözmek için yönlendirmektedir." ifadesine yer verildi.

Kırgızistan, Tacikistan sınırında 16 Eylül’de çıkan çatışmada, 36 Kırgız vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

16 Eylül'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Tacik-Kırgız sınırında görevli askerler arasında çıkan çatışma, iki ülke yetkililerinin girişimleriyle 10 saat sonra sona ermişti.

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