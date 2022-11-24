Tablet ve telefon kullanımı kamburluğu arttırdı! Telefon ve tabletin beyne zararları ve sürekli tabletle oynamanın zararları

Günümüzde iletişimin önemi oldukça fazladır. İletişim kurarken her yerin kendine özel bir telefon kullanmaktayız. Akıllı telefon alanında uzmanlar, tüketicilerin değişen akıllı telefon tercihleri ve premium akıllı telefon gibi farklı alanında kullanılıyor. Ortaya çıkan teknolojik aletlerin uygunsuz kullanılması bir çok zararı beraberinde getiriyor. Örneğin yaklaşık 500 milyon WhatsApp kullanıcısının cep telefonlarından sürekli oyun oynayarak yada belli sebeplerle gereğinden fazla zaman geçerienler olabiliyor. İşte bu konuda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Yeşim Çimen, yaygın tablet ve telefon kullanımına bağlı kamburluk görülme sıklığındaki artışa dikkat çekti.

Tablet ve telefon kullanımı kamburluğu arttırdı!

Çimen, "Omurgayı dik tutmaya yarayan kaslar, yanlış kullanım sonucunda güçsüzleşir ve bu durum zamanla kamburluğun ilerlemesine neden olur" dedi.

Masada oturma pozisyonunun düzgün olması gerektiğini ve 30 dakikada bir mola vermek gerektiğini söyleyen Çimen, "Omurgayı dik tutmaya yarayan kaslar, yanlış kullanım sonucunda güçsüzleşir ve bu durum zamanla kamburluğun ilerlemesine neden olur." dedi.

Sırt omurgası yani troakal omurganın C şeklinde doğal bir eğriliğe sahip olduğunu Çimen "Bu eğrilik 20 ile 45 derece arasındadır. Kamburluk yani kifoz sırttaki bu eğriliğin 50 derecenin üzerinde olması durumuna verdiğimiz isimdir." ifadelerini kullandı.

Kifozun, genellikle çocukluk ya da ergenlikte ortaya çıktığını vurgulayan Doç. Dr. Çimen "Çocukluk çağı kifozu ikiye ayrılır: Birincisi ve yaygın görüleni postural kifoz olup tamamen duruş bozukluğuna bağlıdır, önlenebilen ve geri döndürülebilen bir durumdur. İkincisi ise omurga deformitesine bağlı gerçek kamburluk olup nispeten az görülür ve erken tanı ve tedavi gerektirir." diye konuştu.

Masa başında yanlış oturmak kambur yapıyor

"Postural kifoz" yani duruş bozukluğuna bağlı olan kamburluğun yanlış hareketten kaynaklandığını ifade eden Doç. Dr. Çimen, bu yanlış hareketleri "Masa başında yanlış oturma pozisyonu, bilgisayar başında mola vermeden oturma, uzun süreli aynı pozisyonda kalma ve monitör, klavye ve fare gibi bilgisayar donanımlarının yanlış kullanılması" olarak belirtti.

Çimen, omurgayı dik tutmaya yarayan kasların yanlış kullanım sonucunda güçsüzleşip zamanla kamburluğun ilerlemesine neden olduğunu; kambur duruşun ise hem ailenin tedirgin olmasına, hem de gencin özgüveninin azalmasına, beden imajı veya benlik saygısı sorunlarının gelişmesine neden olabileceğini dile getirdi.

Duruş bozukluğuna bağlı olan kamburluk için tıbbi tedaviye gerek olmadığını söyleyen Çimen, dik duruş korselerinin kullanımı zor olduğundan kamburluğu önlemede etkili bir yöntem olmadığını aktardı.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

Masa başında doğru oturma şeklinin öğrenilmesi ve sırt eğriliğini normale getirecek aktif egzersizlerin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Çimen dikkat edilmesi gereken hususları ise şu şekilde sıraladı:

"Öncelikle masada ders çalışırken doğru oturmak önemlidir. Masada öne eğilmeden oturulmalı ve baş, kulaklar omuz hizasında olacak şekilde dik tutulmalıdır. Ayaklar yere düz bir şekilde temas etmeli, dizler yaklaşık doksan derece bükülmeli, diz ve kalçalar aynı düzlemde olmalıdır. Bunun sağlanması için ayak tahtalarından yararlanılabilir.

Sandalye 360 derece dönebilmeli ve arka eğimi, yüksekliği ve kollukları ayarlanabilir olmalıdır. Güvenli hareket için ise beş ayaklı olması tercih edilir.

Ders çalışma koltuğu belin dik durmasını sağlayacak şekilde ayarlanmalı, sırt koltuğa yaslanmalıdır. Bel kavisi gerekirse bir bel yastığı ile desteklenmelidir.

Monitör ekranının üstü gözümüzle aynı seviyede ya da gözümüzden birkaç cm yukarıda olmalıdır. Daha alçakta olması eğilmemize ve sırtta kambur oluşumuna yol açar.

Sürekli masa başında oturmak postürümüzün bozulmasına neden olacağından kısa süreli ama sık dinlenme araları önerilmektedir. Bu yüzden 30 dakikada bir, birkaç dakika mola vererek oda içinde yürümeli, esneme hareketleri yapılmalıdır.

Duruş bozukluğuna karşı yüzme, özellikle de sırt üstü yüzme, bel, sırt ve boyun egzersizleri, pilates ve yoga başta olmak üzere düzenli spor yapılması gerekmektedir."

Dr. Bülent Madi, beyin zarının gelişimi ile bilişsel beceriler arasında yakın bir ilişki olduğunu belirtiyor. İşte o açıklamalar...

Michigan gibi ABD’nin önde gelen üniversitelerinden bilim insanlarının yer aldığı araştırma kapsamında, çocukların beyinleri MRI cihazlarıyla tarandı. Yapılan karşılaştırmalarda ekran başında 2 saatten fazla kalan çocukların muhakeme ve dil becerilerinde daha düşük bir performans gösterdiği görüldü.

GÜNDE 7 SAAT BÜYÜK TEHLİKE

ABD’de kamuoyunun dikkatini çeken araştırma, süre arttıkça olumsuz etkilerin belirginleştiği de ortaya koydu. Günde 7 saatten daha fazla ekran başında kalan çocukların beyin zarlarındaki incelme farkı daha da fazla. Araştırmanın erken sonuçları paylaşıldı. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü ilerleyen günlerden ayrıntılı sonuçları yayınlayacak.

BİLİŞSEL BECERİLERİ KÖRELTİYOR

Çocukların beyinsel gelişimi konusunda araştırmalarıyla tanınan Dr. Bülent Madi, beyin zarının gelişimi ile bilişsel beceriler arasında yakın bir ilişki olduğunu belirtiyor. Ailelere, çocuklarının daha iyi düşünmesi, konuşması ve sağlıklı yetişkinler olmaları için ekran başında geçirdikleri süreyi kontrol etmelerini öneren Madi, araştırmayı şöyle yorumladı:

“Beyinde beyin zarının incelmesi bilişsel becerileri olumsuz yönde etkiler. Ekran başında geçirilen sürenin artması araştırmanın da gösterdiği gibi, bu önemli işlevleri gerçekleştiren zarın incelmesine yol açabiliyor. Yani çocuk telefonunda daha fazla vakit geçirdiğinde, ayakkabısını bağlamakta güçlük çekebilecek hale gelebilir, gündelik basit işleri yapmakta bile zorlanabilir. Kısacası beceriksiz olur. Muhakemede zorluk yaşar, dil becerilerinde geri kalabilir. Düzgün konuşamaz. Kendini iyi ifade edemez. İlerde bir yetişkin olduğunda hayatta doğru kararlar almakta zorluk yaşayabilir. İnsanlarla iletişimde yaşayacağı zorluklar nedeniyle, psikolojik problemlerle karşı karşıya da kalabilir. Aileler 2 yaşına kadar çocuklarına hiçbir şekilde akıllı telefon veya tablet vermemeli, ekrandan uzak tutmalı. 2-5 yaş arasında en fazla 1 saat izin verilmeli. 9-10 yaş civarında asla 2 saatin üstüne çıkılmamalı. Ebeveynler bu sürenin kalitesine dikkat etmeli, çocuklarının hangi içeriklere maruz kaldığını takip etmeli, nitelikli içerikler sunmalı.”

Sürekli tabletle oynamanın zararları

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna neden olabilir. Hızlı hareket etmekte olan nesnelere daha fazla odaklandıkları için sabit objeler dikkatlerinden kaçabilir. İnsanlara karşı ilgisizlik ve kalabalık ortamlardan hoşlanmama başlayabilir. Yaşıtlarının oynadığı oyuncaklara karşı ilgi duymayı bırakabilir.

Telefon ve tabletin beyne zararları

Tabletin beyne zararları: ABD'de 11 bin çocukla yapılan yeni bir araştırmaya göre ekran başında fazla vakit geçirmek beyin zarlarında incelmeye neden oluyor. Tablet ve akıllı telefon gibi cihazlarla günde 2 saatten fazla ilgilenen çocukların dil ve muhakeme becerileri düşük çıktı.