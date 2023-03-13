Tablet ve cep telefonlarındaki oyunlar çocuklarda zeka geriliğine sebep oluyor!

Cep telefonundaki oyunlar, çocukların dikkat sürelerini azaltabilir ve problem çözme, yaratıcılık ve analitik düşünme becerileri gibi zihinsel faaliyetleri geliştirmek için gerekli olan aktiviteleri engelleyebilir. Ayrıca, oyun oynama alışkanlığı, çocukların sosyal etkileşimlerini ve fiziksel aktivitelerini azaltarak obezite ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

Çocukların beyinleri, özellikle erken çocukluk dönemlerinde, gelişim aşamasındadır ve etkileşimli oyunlar, kitaplar ve fiziksel aktiviteler gibi çeşitli deneyimlerle zeka gelişimleri teşvik edilmelidir. Cep telefonundaki oyunlar, bu tür deneyimleri sınırlayarak çocukların zeka gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Bazı araştırmalar, aşırı cep telefonu kullanımının, çocukların dikkat sürelerinde azalmaya neden olduğunu ve öğrenme güçlüğü yaşamalarına yol açabileceğini göstermektedir. Ayrıca, bazı çalışmalar, çocukların zeka gelişimi üzerinde olumlu etkilere sahip olan aktivitelerin, cep telefonundaki oyunlardan daha faydalı olduğunu ortaya koymuştur.

Sonuç olarak, cep telefonundaki oyunlar çocukların zeka gelişiminde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu nedenle, çocukların cep telefonu kullanımını sınırlamak ve zeka gelişimini teşvik eden aktivitelere yönlendirmek, sağlıklı bir zeka gelişimi için önemlidir. Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının cep telefonu kullanımını denetlemesi önemlidir.

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