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Yaşam Tablet bomba gibi patladı! Görüntüler anbean kaydedildi
Yaşam

Tablet bomba gibi patladı! Görüntüler anbean kaydedildi

Bursa'da tamir edilen tablet bir anda patlayarak alev aldı. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken görüntüler anbean kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 18:03:00 - 2021-01-18 18:05:50

Bursa’nın İznik ilçesinde teknik serviste tamir edilen tablet bomba gibi patladı. Patlama anı ve alevler içinde kalan tamircinin panik halleri güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Montu yanan tamirci, "Ucuz atlattım" dedi.

Tablet aniden patladı

Edinilen bilgiye göre, olay Beyler Mahallesi Mustafa Doğan Sokak’taki elektronik teknik servisinde meydana geldi. Enes Şahin, müşteriye ait tabletin tamirini yaparken, tablet birden patlayarak alev aldı. Montu yanan Şahin üzerine eşya atarak tableti söndürmeye çalıştı. Yanındaki müşteri ise şoka girdi.

Görüntüler anbean kaydedildi

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Serviste görevli 2 çalışanın yardımıyla alev alan tableti söndüren Şahin, "Her zaman yaptığımız gibi, ürünleri tamir ediyorduk. Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken, birden patlama meydana geldi. Patlama üzerine kendimi geri çektim, ama ellerim yandı. Kulağıma da ateş geldi. Ucuz atlattım" dedi.

Bundan 2 yıl evvel de Enes Şahin’in dükkanı tamir ettiği tabletin patlaması neticesinde yanmıştı.

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