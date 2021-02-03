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Eğitim Tablet başvurusu nasıl yapılır? Tablet başvurusu nereden yapılır?
Eğitim

Tablet başvurusu nasıl yapılır? Tablet başvurusu nereden yapılır?

Koranavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime geçilmişti. Eğitimin aksamaması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 100 bin öğrenciye tablet dağıtılacağı müjdesi geldi. Peki, Tablet başvurusu nasıl yapılır? Tablet başvurusu nereden yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 13:07:00 -
Tablet başvurusu nasıl yapılır? Tablet başvurusu nereden yapılır?

Salgın sebebiyle yapılan kısıtlamalar yüzünden eğitime ara verilmişti. Ancak eğitimin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birtakım girişimler de bulunularak bu kısıtlamaların etkisini azaltmak adına bazı önlemler alındı. Öncelikle online eğitime geçilmişti sonra ise  Milli Eğitim Bakanlığı tabletler dağıtmıştı. Tabletlerin ne zaman dağıtılacağı ve tablet başvurusunun nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İşte “Tablet başvurusu nasıl yapılır? Tablet başvurusu nereden yapılır?” sorularının cevabı…

Şubat ayında 100 bin tablet dağıtılacak…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencilerimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz." dedi. Yeni hedeflerinin olduğunu altını çizen Selçuk "Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık" ifadelerini kullandı.

Tablet başvurusu nasıl yapılır?

Ücretsiz tabletler, ailenin gelir durumu, öğrencilerin başarısı ve ihtiyaç durumuna göre İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından verilecek. Öğrencilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmıyor. İnternette dolaşan tablet başvuru formlarına ise itibar etmeyiniz.

Tabletler ailenin gelir durumuna, öğrencilerin başarısına ve ihtiyaç durumuna göre İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından verilecektir. Herhangi bir başvuruda bulunmanıza gerek yoktur. İnternette dolaşan tablet başvuru formlarına ise itibar etmeyiniz.

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